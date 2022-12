A Valdieri riapre il distributore gestito per 54 anni da Gian Piero Rabbia

Ci sono delle attività che identificano un luogo, da cui tutti, almeno una volta, si fermano, passando di là. E' il caso del distributore di carburanri con annessa officina a Valdieri, gestito per 54 anni dal signor Gian Piero Rabbia.

Scomparso di recente, era conosciuto da tutti non solo per le capacità professionali ma anche per la bonarietà e la simpatia.

Un pezzo di storia del paese, in Valle Gesso, che la famiglia ha deciso di tenere vivo. La memoria di Gian Piero verrà mantenuta proprio attraverso la decisione di riaprire quell'attività.



Se ne occuperà la figlia Elena, con il sostegno di tutta la famiglia. E' soprattutto per il legame affettivo con quel luogo che ha deciso di rinnovare la lunga tradizione di servizio per il pubblico.

Da martedì 20 dicembre la stazione di servizio riprenderà quindi ufficialmente l’attività. Il distributore sarà automatizzato e aperto h24 in modalità self, accetterà ogni tipo di bancomat e carta di credito prepagata dei vari circuiti; disponibile il gasolio invernale.









Elena Rabbia