Storie di ebrei salvati dalla comunità fossanese, portate magistralmente in scena dalla Corte dei Folli

Nella coda della programmazione dei festeggiamenti per i cinquecento anni del Santuario di Cussanio 1521-2021, martedì 13 dicembre La Corte dei Folli a.p.s. ha portato in scena "Diari Ri-Aperti", scritto dal professore Carlo Turco, con la regia di Pinuccio Bellone e Stefano Sandroni.

Come ben sintetizzato nella presentazione al pubblico, si tratta di diari riscoperti, parole, sentimenti, memorie di persone, che sarebbero caduti nell'oblio senza la perseveranza di alcuni sacerdoti e la capacità di rielaborarli in forma di racconto di Carlo Turco.

Una serata, quella di martedì presso il teatrino del santuario di Cussanio, andata sold out a pochissime ore dall'annuncio, con una replica già sicura per fine gennaio per la ricorrenza della Giornata della Memoria.