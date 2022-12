Cade in una zona impervia con lo snowboard: intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco [VIDEO]

Intervento, nel pomeriggio di oggi 17 dicembre, per i vigili del fuoco, chiamati a Viola St Grée per soccorrere un giovane che, fuoripista con la tavola da snowboard, è caduto in una zona impervia senza riuscire in alcun modo a risalire.

E' stato necessario mobilitare i soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Mondovì, il nucleo speleo alpino fluviale di Cuneo e l'elicottero Drago 66, partito dall'aeroporto di Torino.

Il ragazzo è stato individuato dalle squadre a terra e recuperato dall'elicottero e dall'aerosoccorritore a bordo. Illeso, è stato quindi portato al campo sportivo di Pamparato e da qui alla vettura.