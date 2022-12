Balloon Day a Busca: domani si inaugura anche la stazione meteorologica

Tutti prenotati i posti disponibili per i voli in mongolfiera per il Balloon Day a Busca previsti per domani 18 dicembre, quando verrà inaugurata la stazione meteorologica.

Per motivi organizzativi i voli in mongolfiera a cospetto del Monviso, con decollo da Busca, saranno effettuati il mattino e il pomeriggio solo domani, con partenza al mattino ore 08:00-08:30 nei pressi di Cascina Cà Granda Via Granda, 25, a Busca , con possibilità di parcheggio nelle vicinanze.

Il cambio di location si è reso necessario a seguito della nevicata dei giorni scorsi e del numero delle mongolfiere in decollo che rendevano gli spazi del Parco Museo dell’Ingenio poco adatto ai voli mattutini



Vedremo in volo infatti ben 4 mongolfiere librarsi silenziose nell’aria nei cielo buschesi con cui poter ammirare dall’alto la bellezza della nostra provincia innevata e la maestosità del Re di Pietra.

Toccare le nuvole con un dito, sognare con il vento, coccolati prima e dopo il volo.

Lasciatevi ispirare a cospetto del Monviso e coccolare dopo il volo, da una sorpresa a base di delizie locali offerte dal nostro partner Cascina Cà Granda.



I voli del pomeriggio saranno verso le 14.30 questa volta con decollo dal Parco Museo dell’Ingenio o nelle vicinanze a Busca, con la possibilità dalle 14:00, per tutti di ammirare il gonfiaggio delle mongolfiere



A seguire alle ore 15:00 l’inaugurazione, alla presenza delle autorità comunali, della nuova stazione meteorologica installata proprio presso il parco Museo dell’Ingenio, utilizzata proprio dai piloti per conoscere con precisione i dati meteorologici per pianificare i voli del Balloon Day.