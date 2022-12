Ecco gli undici concorrenti dell'ottava edizione di Sanrito Festival

Sono stati annunciati durante la serata a Open Baladin gli undici concorrenti dell’8° edizione di Sanrito Festival che si terrà il 10 e 11 febbraio 2023 presso l’Auditorium Foro Boario a Cuneo:

Alberto Visconti - Aosta - 41 anni vincitore dell’ultima edizione con Coromoro difende il premio con il brano “Polipi e topi”,

Andrea Roccia - Boves (Cuneo) - 21 anni - “Maledetta solitudine”

Ariù - originario di Oristano, vive a Milano - 35 anni - “Distanza”

FattoSano - Moncalieri (To) - 30 anni – “Ballerò”

Fausia feat. Mano Manita – Torino - 34 anni - “Finchè c’è luce”

Gabriele Tiezzi – Saluzzo (CN) - 36 anni - “Pagina 1”

Roberto D’Aniello – di origini casertane, vive a Bologna – 33 anni – “Saranno cento”

Rodondi – Maffei (34 anni – 38 anni ) - Torino – “Il giorno prima dell’estinzione”

Romi - 49 anni – Cuneo - “Grigio sostenibile”

Sebastiano Contrario - 39 anni – Roscio (CN) – “Stramonio”

Viola Violi - 33 anni - cantautrice maremmana, vive a Roma - “Dimmi cosa pensi (Pianeta)"



Continua la campagna di crowdfunding per sostenere il Festival, sulla piattaforma produzioni dal basso. Cliccando qui sarà possibile contribuire alla realizzazione dell’evento in cambio di una ricompensa che spazia dal link per la diretta, alla giuria popolare, ai biglietti per le serate live fino ad arrivare a presentare un concorrente sul palco.

Evento patrocinato dal Comune di Cuneo con la collaborazione di Wsf Collective, Varco e Auditorium Foro Boario, Open Baladin, ATS Service, Fuori Tempo strumenti musicali, Rima Maia, Magazzino sul Po, Collettivo Zaratan e Zoè in città, Birrovia Vecchia Stazione, 12100 Beers’ hop, Emmaus Cuneo, Al Cappello Alpino, Binario69, Non è la RADIO.