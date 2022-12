Papa Francesco compie 86 anni. Ecco come fargli gli auguri di buon compleanno

Tanti auguri a Papa Francesco.

Il Santo Padre, nato a Flores, vicino a Buenos Aires, il 17 dicembre 1936, compie oggi 86 anni.

Un compleanno, quello del pontefice, al secolo Jorge Mario Bergoglio, che arriva alla vigilia di un altro anniversario speciale. Fra pochi mesi, infatti, Francesco (eletto dal conclave il 13 marzo 2013) festeggerà anche il 10° anno di pontificato.

Nato in una famiglia di origini piemontesi e liguri, è il primogenito dei cinque figli di Mario Bergoglio, funzionario delle ferrovie salpato nel 1928 dal porto di Genova per cercare fortuna a Buenos Aires, e di Regina Maria Sivori, casalinga.

Da parte di padre, il bisnonno Francesco era nativo di Montechiaro d'Asti, mentre il nonno Giovanni Angelo era nato in località Bricco Marmorito di Portacomaro Stazione, frazione di Asti non lontana da Portacomaro, ove è sopravvissuto un ramo della sua famiglia. Un legame che l'ha portato in visita nell'Astigiano il 19 e 20 novembre scorsi.

La nonna Rosa era originaria di Piana Crixia in provincia di Savona.

Da parte materna, il nonno era originario di Santa Giulia di Centaura, frazione collinare di Lavagna in provincia di Genova; la nonna era originaria della frazione Teo di Cabella Ligure in provincia di Alessandria.

Un “fiore della gratitudine” in nome di Madre Teresa. Papa Francesco ha scelto di festeggiare così. Proprio oggi consegnerà un piccolo mappamondo, incastonato dentro un cubo a tre persone che, in situazioni di vita molto diverse, vivono la carità verso i più poveri.

Per inviare gli auguri di buon compleanno al Papa basta scrivere sui social network: l'account Twitter è @pontifex e quello Instagram è franciscus.

Sono già tantissimi i messaggi giunti all’uomo che da anni predica misericordia e l’idea di una Chiesa in uscita, vicina alla gente e unita nella preghiera.