Spazzaneve al lavoro tutta la notte al Colle della Maddalena: strada riaperta al traffico

Operai Anas al lavoro tutta la notte con i mezzi spazzaneve sul Colle della Maddalena, al confine fra Italia e Francia.

L'obiettivo era riaprire la strada internazionale al traffico per le ore 12 di oggi, sabato 17 dicembre. Ma alle 8,30 l'obiettivo era già stato raggiunto.

Per ragioni di sicurezza permane la restrizione, su disposizione francese, del divieto di transito ai mezzi superiori a 19 tonnellate nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il confine di Stato (km 59,708).

Ricordiamo che il valico è chiuso dalle 17 di giovedì 15 dicembre per il distacco artificiale delle valanghe attraverso il PIDAV, il Piano di Intervento di Distacco Artificiale Valanghe, con le esplosioni pilotate per mezzo di una speciale campana (DaisyBell) montata su un elicottero.

Si tratta di una campana in acciaio rinforzato, comprensiva di bombole di gas, idrogeno e ossigeno. Agganciata a un elicottero, viene trasportata sulla verticale del pendio da bonificare e, successivamente, attiva un'onda d'urto che mobilita le masse nevose in maniera controllata. L'intervento si rende necessario per consentire la messa in sicurezza del tratto stradale.

Il lavoro di sgombero neve e pulizia strada è stato eseguito da Anas, dopo le necessarie verifiche in accordo con la Commissione Valanghe.