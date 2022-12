Volley A2M. A Reggio Emilia Cuneo si gioca un posto in Coppa. Sighinolfi: "È ora di esorcizzare i demoni" (VIDEO)

Stasera a Reggio Emilia (ore 20,30, diretta streaming per abbonati su Volleballword.tv.it) la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo si gioca l’accesso ai Quarti di finale di Coppa Italia in quella che sarà l’ultima giornata del girone di andata della regular season.

In realtà, non sarà proprio così: restano infatti da recuperare due gare della nona giornata, Vibo Valentia-Reggio Emilia e Castellana Grotte-Porto Viro, che le quattro squadre giocheranno mercoledì sera 21 dicembre.

Non propriamente quello che ci si aspetterebbe da un campionato regolare (di norma le gare nell’ultima giornata si giocano tutte in contemporanea), ma è pur vero che si tratta della prima parte di stagione e, soprattutto, non c’erano probabilmente altre date disponibili.

Si qualificano per i Quarti le prime otto classificate e sono solo due finora le squadre certe di rientrare nella griglia della Coppa Italia: Vibo Valentia e la sorprendente Grottazzolina. Dietro c’è una vera e propria ammucchiata: Santa Croce e Bergamo hanno 21 punti, poi Cuneo e Cantù con 20, tallonate da Castellana Grotte, Porto Viro, Prata di Pordenone e Ravenna a quota 18.

I punti in palio stasera saranno determinanti, ma in ogni caso Cuneo dovrà contare solo su se stessa, senza alcun calcolo e, soprattutto, senza guardare cosa succederà sugli altri campi.

Fantasmi da scacciare ne ha parecchi la squadra di Massimiliano Giaccardi nella sfida contro gli emiliani. In primis, più importante, il fatto di non essere finora mai riuscita a vincere in trasferta. Poi l’avversario: Reggio Emilia l’anno scorso è stata un vero e proprio incubo per i cuneesi: su 7 partite disputate, Botto e compagni ne hanno perse ben 5. Quattro delle quali fondamentali: 3 gare di Finale playoff Promozione, oltre la Coppa Italia.

Quella che Cuneo affronta al Pala Bigi è una squadra profondamente diversa dalla Reggio Emilia dello scorso anno (è rimasto solo Cantagalli dei pezzi da 90 che coach Mastrangelo, anch’esso emigrato a Santa Croce, aveva a disposizione), ma in certi casi conta più quello che uno ha in testa che il valore degli avversari.

Il coach ne è consapevole, tanto che dopo l’ennesima affermazione interna di domenica scorsa contro Bergamo, Giaccardi ha riferito che alla ripresa degli allenamenti settimanali avrebbe parlato con i suoi ragazzi per far capire loro che non è possibile esprimere due condotte di gioco così diverse tra le gare disputate in casa e quelle in trasferta. Lo ha fatto.

Abbiamo affrontato l’argomento con Nicholas Sighinolfi, che ha evidenziato la volontà del gruppo nel cercare di centrare l’obiettivo Coppa Italia passando per il valore degli odierni avversari.