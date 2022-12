TAGLIA 14-19: RACCONTI DALL’ETA’ DEI SOGNI / Chiara

“Taglia 14-19” è una raccolta di storie vere, riproposte sotto pseudonimo. Un progetto che nasce dopo tre anni di ricerca, tra fonti orali e scritte, tra studenti e studentesse delle superiori in età compresa, appunto, tra i 14 e i 19 anni. Amarezza, gioia ed emozioni palpabili riproposti attraverso i loro occhi, i temi scritti, i “pizzini” lasciati nell’agenda dell’insegnante, i messaggi durante i periodi di vacanza e i dialoghi sospesi tra un intervallo e l’altro. Ragazzi e ragazze che hanno una loro visione del mondo e della vita, anche se coglierle non è sempre così immediato.

L’autrice. Francesca Gerbi è un’insegnante di lettere e sostegno nelle scuole superiori, giornalista e scrittrice. Con l'editrice "La collina dei libri" ha appena dato alle stampe "La memoria di Viola", romanzo col quale affronta con delicatezza lo spinoso tema dell’Alzheimer.***

Consegna in bianco, ma l'insegnante è indaffarata, non se ne accorge.

Si sintana sull'auto e riprende, lentamente, a respirare: che sia stata per cinque ore in apnea? Forse.

Oggi pomeriggio nessuno le controllerà il diario, durante quest'anno scolastico nessuno si preoccuperà dei suoi voti; i suoi semplici, e infinitamente docili, genitori, si limiteranno nel portarla al mercato il sabato mattina per comprarle i soliti braccialetti (che spesso lei non vuole più), poi piazzarla con pizza e bibite, più altre schifezze, il sabato sera, davanti a una serie che lei non ha più voglia di guardare. Ma i genitori ciechi sono ciechi, è più difficile diventare grandi per i bambini con i genitori ciechi.