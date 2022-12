Alba, insulti a sfondo razziale nel mondo del calcio: "Condanniamo ogni atto di razzismo e intolleranza"

In merito scende in campo l'Associazione ACIA, Associazione Culturale Immigrati Alba: "Esprimiamo tutta la nostra solidarietà e quella della comunità degli immigrati albesi a Achraf Saadi, dopo aver appreso dalla stampa che lo stesso è stato oggetto di una discriminazione razziale verbale da parte di un collega."

"Come associazione - scrive il presidente Abdelkhalek Elbounadi - condanniamo ogni atto di razzismo e intolleranza, verso chiunque e qualunque essere umano, al di là della sua cittadinanza, religione o del colore della pelle. Riteniamo che le discriminazioni siano di fatto atti di violenza, in qualunque modo queste vengano perpetuate e gli atti di violenza in una società civile del terzo millennio devono essere condannati. La nostra associazione e la nostra comunità ribadiscono con forza di essere contrari a qualunque forma di violenza, intolleranza e razzismo."