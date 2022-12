Non solo enoturismo: digitalizzazione, sostenibilità e outdoor per il futuro del turismo di Langhe, Monferrato e Roero

Dopo la nomina a presidente di Mariano Rabino, il 28 aprile scorso, e quella a direttore di Bruno Bertero, che ha preso servizio lo scorso 1° novembre, i vertici dell'ATL Langhe Monferrato Roero sono stati ascoltati lo scorso mercoledì 7 dicembre dalla IV Commissione consiliare della Città di Alba, competente in materia di educazione, cultura e politiche sociali.

Tema centrale, il presente e il futuro del turismo albese e del territorio, con presidente e direttore chiamati a confrontarsi con l'organismo politico sulle strategie legate all'accoglienza sulle colline UNESCO.

Bertero, forte delle esperienze precedenti a Turismo Torino e di quella, in qualità di responsabile marketing, presso la DMO Friuli Venezia Giulia, ha esordito tracciando i confini dell'operato dell'ATL, chiarendo innanzitutto che non è un erogatore di contributi: "In alcuni casi particolari, l’ATL si affianca agli organizzatori territoriali per iniziative di pubblico interesse come, ad esempio, la Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Ma il compito fondamentale dell’ATL è quello di avvicinare al mercato quella che è l’offerta turistica. L’ATL collabora con il territorio per l’elaborazione del prodotto turistico, che non viene commercializzato direttamente, ma viene portato al mercato attraverso soggetti terzi. Il primo tema è l’identificazione delle linee di prodotto, poi l’identificazione dei soggetti commercializzatori e infine la distribuzione del prodotto al mercato. È un lavoro che si rivolge al mercato intermediato così come al cliente finale".

Cruciale è poi il posizionamento, a seconda di quelli che sono i segmenti interessati ai prodotti offerti. L'enogastronomia resterà centrale, ma si lavorerà anche su mercati specifici mettendo al centro il concetto di outdoor: bicicletta e camminate diventeranno un argomento specifico, cambiando il segmento anagrafico di riferimento, ma anche le geografie e i mercati sui quali si può lavorare.

Immancabile il riferimento all'overtourism, oggetto di dibattito nelle passate settimane. "Si può parlare di overtourism per Firenze, o Venezia, dove 365 giorni all’anno la capacità di carico della destinazione è messa in crisi e i turisti che arrivano sono più di quelli che la città può ricevere - chiosa Bertero -. Qui stiamo parlando di alcuni weekend nell’arco dell’anno con difficoltà di gestione, intensificazione del traffico, del flusso delle persone, più persone che si riversano con mancanza di servizi, ma non è overtourism… Tutto però si risolve con una serie di azioni che sono proprio il management della destinazione: diversificare le azioni sul territorio e impostare nell’arco dei calendari le nostre attività".

A riprendere l'argomento è poi il consigliere Fabio Tripaldi, che citando Carlin Petrini e il concetto di "ben vivere" afferma: "La nostra città deve essere un posto dove si vive bene per i residenti e alcune manifestazioni come il Baccanale sono occasioni vissute e partecipate anche dagli Albesi, senza ragionare esclusivamente in termini economici e senza farsi prendere dalla ricerca dei guadagni momentanei, rapidi e repentini che non fanno parte della logica dell’ATL, che ragiona invece sul lungo periodo".

E se è vero che l’impatto economico della spesa dei turisti sopra il territorio è certamente rilevante (avendo chiara la definizione di "turista", che identifica chi viaggia ad almeno 100 km dal posto abituale di residenza, effettuando perlomeno un pernottamento; altrimenti si parla di “flottanti”, che hanno comunque un impatto sull’economia), Bertero amplia poi il ragionamento. "Il tema vero della lettura dei dati forniti dall’Osservatorio regionale del turismo su quei due weekend del Baccanale, ma – più in generale – della Fiera, necessita un approfondimento: non c’è solo l’impatto economico diretto dei turisti sul territorio, ma una serie di azioni indirette, partendo dall’aumento del personale legato all'accoglienza. Provocatoriamente, sarebbe importante poter diluire il Baccanale su cinque settimane, allestendo un’area specifica, posto che sia possibile. È innegabile che le riprese economiche e fiscali di quell’evento sul territorio ci siano, e quindi va tutelato. Anche pensando al tema dell’associazionismo, che è fondamentale e costituisce l’anima di una città".

Borghi centrali, dunque, per l'identità dell'Albese, così come comunicazione (con il lancio appena avvenuto di una newsletter mensile) e formazione (del personale interno, così come degli operatori del comparto ricettivo) saranno centrali nell'operato dell'ATL.

Parlando di numeri, dopo l’accorpamento con l’ATL di Asti, il personale conta oggi 22 risorse, divise tra Asti, Bra e Alba. Rispetto alla sede albese, il direttore ha annunciato una riorganizzazione degli spazi, che porterà alla creazione di un open space per facilitare la velocità nella trasmissione interna delle informazioni. Rispondendo a un questio del consigliere Tripaldi, Bertero ha poi chiarito la collaborazione con l’Amministrazione comunale, incentrata su due progetti: Alcotra - con servizi di gestione di attività di ufficio stampa e content creator, che coinvolge più figure, con un pivot, che funge da referente tra l’Amministratore e l’ATL, mettendole in connessione - e una seconda convenzione per il progetto Creative Cities per la Gastronomia UNESCO.

Sempre guardando ai dati, dal 1° gennaio 2022 alla fine di novembre sono stati 47.685 gli ingressi (conteggiando le informazioni erogate, quindi viene conteggiata la persona singola anche quando a richiedere le informazioni è una coppia o un gruppo): "Un numero importante, su cui stiamo ragionando per implementare una serie di azioni di profilazione dell’utenza. Grandissimo anche il lavoro nella parte di informazione online, con circa 1.600 e-mail che arrivano nell’arco di un anno", afferma Bertero, che denuncia come il dato non sia particolarmente positivo: Dovremmo avere 30 mail, 50 al massimo ogni anno: il numero 1.600 testimonia il fatto che non riusciamo a rispondere e a esaurire i dubbi di chi visita il nostro sito, che non è in grado di intercettare una motivazione e posizionare di conseguenza una destinazione".

La base di partenza, in ogni caso, è più che consolidata. Per Bertero "esiste un “modello Alba” che altre destinazioni possono copiare, sviluppato grazie all’azione dell’imprenditoria privata e governata dall’azione degli enti territoriali. Questo non vuol dire che non si possano migliorare i sistemi di promozione e commercializzazione della destinazione, a favore di una permanenza che anticipa rispetto alla Fiera. I temi con i quali dobbiamo misurarci sono quelli legati a cultura e ambiente, allargando la stagionalità e lavorando su una tipologia di offerta diversa, che vada oltre all’asset enogastronomico, che rimane comunque patrimonio unico con vino, tartufo, nocciola e la tradizione culinaria del territorio. Non è un caso che ci sia questa concentrazione di chef stellati sul territorio e anche la stella verde non è arrivata casualmente, ma racconta la capacità di lavorare con i prodotti del territorio ed è stata costruita a tavolino con un progetto vero di filiera corta".

Un'ulteriore suggestione arriva da Tripaldi, che propone - sul modello francese, a beneficio dei ciclisti - la parziale chiusura delle strade del territorio per un weekend al mese, con il divieto di percorrenza che escluderebbe i residenti. "Sarebbe opportuno fare delle aree test, per verificare sostenibilità e impatto che le automobili hanno su questo territorio, per capire se esistano i margini per portare avanti una proposta del genere - replica Bertero -. L'ATL, tra l'altro, sta sviluppando un progetto con l'Università di Torino che vede coinvolti 25 studenti da tutto il mondo, con segmentazioni di studio diverse, che stanno facendo un laboratorio studiando l’accessibilità all’area. Il tema della mobilità, anche con dei parcheggi scambiatori, come già fatto in altri territori come la Borgogna, potrebbe essere portato alla ribalta".

Tra gli altri stimoli, l'intervento del consigliere William Revello è incentrato sull'area di competenza dell’ATL, "con velocità e capacità diverse nella valorizzazione dei territori". Per il direttore, "è una fortuna. Le Langhe sono un territorio fortemente maturo che ha una sua capacità e deve guardare al domani. La domanda da farci adesso è: come saremo tra 10 anni? Oggi siamo a un bivio, perché il cambiamento climatico e i temi legati alla sostenibilità sono i nuovi trend per il turismo del domani, e il turismo dei prossimi 10 anni lo decidiamo oggi, con le scelte che facciamo, che dovranno essere responsabili. E questo è il management della destinazione. Faremo una progettazione partecipata coinvolgendo tutto il territorio nel periodo di marzo/aprile per capire qual è la direzione.

Ad ogni modo, oggi questa diversità di velocità mette in condizione di vantaggio soprattutto quei territori meno conosciuti, che hanno una potenzialità, potendo inoltre guardare allo sviluppo degli altri territori decidendo di orientare in maniera differente la propria offerta. Sono territori complementari a quello principale, con un grande potenziale".

Al dibattito partecipa anche il consigliere Alberto Gatto, che - sottolineando l’assenza in Commissione dell’assessore albese al Turismo, Emanuele Bolla - riprendendo il tema dell’e-bike e dell’escursionismo da valorizzare, denuncia le carenze dal punto di vista strutturale a livello di segnaletica e di digitalizzazione dei percorsi, allargando il discorso alla scarsa connettività di tutta l'area.

L'assist viene colto al volo dal presidente Rabino: "La digitalizzazione del territorio è un'assoluta priorità. Ci sono modalità estreme, come i satelliti Starlink di Elon Musk che consentono a tutta l’Ucraina di avere un ombrello di connessione veloce a Internet: se considerate quanto siamo grandi rispetto all’Ucraina noi di Langhe, Roero e Monferrato… con pochi milioni di euro, coinvolgendo anche il mondo imprenditoriale privato, a partire dalla Ferrero, potremmo permetterci qualcosa del genere e in un attimo diventeremmo un territorio estremamente attrattivo. Unire l’esperienza fisica del nostro paesaggio, delle nostre tradizioni e della nostra enogastronomia all’esperienza metafisica di un servizio digitale all’avanguardia è quanto di meglio si possa immaginare. È un tema che stiamo studiando e avremo una call con il presidente di Cisco Italia per chiedere la valutazione di uno studio di fattibilità. Paradossalmente, anche senza avere connessione telefonica, ma avendo connessione internet giungeremmo a una svolta e diventeremmo immediatamente attrattivi anche per quelle startup innovative che lavorano sulle app digitali di fruizione turistica".