Centallo, partecipato seminario per la Polizia su procedure di intervento con persone affette da disturbi psichici

Nella mattina di venerdì 16 dicembre, con il patrocinio del Comune di Centallo, il Comandante del Corpo Dott. Davide Scicolone ha organizzato, presso il Pala CRF un seminario teorico pratico per l'applicazione dei protocolli operativi d'intervento sulle persone affette da disturbi psichici.



Al corso, tenuto dall'associazione per la formazione professionale IPTS di Cristiano Curti Giardina, con la partecipazione di ANVU, hanno partecipato circa 40 operatori di Polizia Locale provenienti dalle regioni: Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna.



Il seminario gratuito per gli operatori di polizia, si è proposto di rafforzare le conoscenze normative che regolano la materia e di fornire ai partecipanti ulteriori strumenti tecnici e tattici per gestire la relazione con il paziente e per supportare il personale sanitario nell'intevento



Un ringraziamento particolare va al Sindaco di Centallo Giuseppe Chiavassa, al Segretatrio Nazionale Anvu Damiano Brescia, eal referente per il Piemonte dell'associazione IPTS, Enzo Lupo della Lupo Security.