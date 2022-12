"Da noi è già nato": torna il presepe della Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale di Cuneo

"Da noi è già nato": è lo spirito che accompagna il presepe della TIN, Terapia Intensiva Neonatale, dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle diretta da Andrea Sannia.

La Natività è stata realizzata dall'Infermiera pediatrica Katia Aimar. Racconta la gravidanza, la nascita, la genitorialità e il tempo in TIN attraverso la metafora del viaggio di un treno che, poco dopo la partenza, deraglia e si ritrova a riprendere il viaggio affrontando momenti di paura, senso di impotenza e incertezza per insegnare, infine, a tutti il significato della parola amore.

"E' la storia - racconta l'autrice - di tutti i bambini passati in qualche modo in TIN: ognuno di loro è stato su quel treno e ognuno di noi, guardando questo presepe, come i pastori davanti alla capanna, si ritrova a fare il tifo per quella nuova preziosissima vita".

Tanti auguri, per un sereno Natale, a tutti i "piccoli guerrieri" della TIN e alle loro famiglie!