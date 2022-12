I bambini dell’asilo Miroglio mettono in scena Fenoglio

Si è rinnovato anche quest’anno l’atteso appuntamento con lo spettacolo di Natale de “La Casa dei Bambini Elena e Gabriella Miroglio” dedicato, in occasione del centenario della nascita, allo scrittore albese Beppe Fenoglio.

I bimbi dell’asilo Miroglio si sono fatti “attori” e hanno portato in scena presso il Teatro Sociale di Alba “La Favola delle Due Galline”, in un’interpretazione liberamente tratta dal racconto che Fenoglio scrisse per Einaudi nel 1960, dedicandolo alla figlia appena nata, la piccola Margherita.

La favola rappresenta e incarna in modo perfetto quei princìpi che l’asilo vuole trasmettere ai suoi bambini. Seppur scritta in un tempo che sembra lontano, essa sa esserci vicina, consegnandoci valori senza epoca: la speranza, la determinazione, la voglia di lottare, di essere presenti e di essere presenze attive nella nostra società, conservando nel cuore la giusta trasognatezza che serve per affrontare le piccole e grandi realtà del quotidiano, a volte difficili e anche “feroci”. È un racconto che dona coraggio e consapevolezza, che ci fa diventare grandi.

In questo adattamento della favola fenogliana, l’asilo Miroglio ha puntato sulla semplicità e sulla varietà espressiva del linguaggio teatrale moderno, un po’ come è lo stile narrativo dello stesso Fenoglio: semplice e quasi sempre incentrato su personaggi umili.

“Abbiamo voluto adattare senza snaturare, per fare un omaggio allo scrittore albese per eccellenza nel centenario della sua nascita e, al contempo, per sensibilizzare i nostri piccoli sull’importanza di un autore che ha avuto il merito di portare Alba tra la più rilevante letteratura del ‘900” ha dichiarato alla fine dello spettacolo Tiziana Borsa, direttrice dell’asilo Miroglio.

La rappresentazione ha visto l’impegno dei 43 bimbi delle sezioni di scuola materna (i “Pulcini”, le “Farfalle” e i “Fiori”), che si sono divertiti a partecipare attivamente anche alla realizzazione di scenografie, coreografie e costumi, guidati e coadiuvati da tutte le insegnanti e dall’attore professionista, regista e formatore teatrale astigiano Alessio Bertoli.