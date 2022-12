Riparte l'appuntamento con le "Messe Tutte Giovani" delle parrocchie della pianura saluzzese

Riparte l’appuntamento delle Messe per i Giovani nella Fraternità di Pianura (Ruffia, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Villanova Solaro) della Diocesi di Saluzzo.

Le celebrazioni si svolgeranno una volta al mese di sabato alle 18:30 nella Parrocchia dedicata a Maria Vergine Assunta di Scarnafigi. La prima Messa si è svolta ieri sera, 17 dicembre alle 18:30. Durante la funzione è stata anche introdotta la tematica del nuovo anno di Messe Giovani dal titolo “C’è di più”.

«“Perché una messa per giovani?” – spiega il Parroco Don Claudio Lerda – Quando in Chiesa giovani e ragazzi sono sempre meno, quando magari noi adulti, noi preti, noi impegnati nella Pastorale fatichiamo a trovare un senso alle messe a cui partecipiamo, perché una Messa?

Perché là dove finisce la strada il cielo continua. In pianura, questa frase può solo far arrabbiare tanto, strada finita significa lavori in corso e significa perdere del tempo per tornare indietro e scegliere una strada alternativa. In montagna invece dove finisce il sentiero non ci si lamenta che è finita la strada. Bensì si sa di essere arrivati in cima, e lì inizia lo spettacolo della natura: il cielo, le alpi in lontananza, le aquile, gli animali, … Alla fine di una strada c’è di più. In una Messa c’è di più di quello che pensiamo, che viviamo, che ascoltiamo, che guardiamo… e allora le Messe per i Giovani nascono con l’obiettivo di avvicinarsi a questo di più. Per scoprire il più che c’è, il più che possa sostenere, farci gioire, camminare, sperare, credere e amare».

Le successive Messe per i Giovani saranno il 21 gennaio 2023, alle 18:30 a Scarnafigi, dove si parlerà di Coraggio, il 19 febbraio 2023, alle 11 a Torre San Giorgio, la tradizionale Messa con tutte le Maschere del Carnevale dal tema “La meraviglia”, l’11 marzo 2023, alle 18:30 a Scarnafigi, con Mons. Derio Olivero, Vescovo di Pinerolo e il 15 aprile 2023, alle 18:30 a Scarnafigi, la Messa Solenne conclusiva con il Vescovo della Diocesi di Saluzzo, Mons. Cristiano Bodo.

«Riprendiamo in mano la nostra vita, viviamola! E allora? C’è di più veramente? Scopriamolo insieme con la Messa del 17 dicembre e con le successive. Vi aspettiamo!» conclude il parroco Don Claudio.