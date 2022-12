San Michele Mondovì festeggia Franco Sclavo che ha raggiunto la pensione

E' stato festeggiato nella serata di venerdì 16 dicembre Franco Sclavo, storico cantoniere del comune di San Michele Mondovì che ha raggiunto il meritato traguardo della pensione, dopo aver svolto 33 anni di servizio sul territorio sanmichelese.

"Con i colleghi di lavoro e tutta l'amministrazione comunale, - commenta il sindaco Domenico Michelotti - "gli abbiamo dedicato un saluto ed un ringraziamento per tutta l'attività svolta per San Michele, dando professionalità, dedizione e spirito nel suo impiego e come capogruppo della Protezione Civile. Come Sindaco, ammetto che il distacco è notevole, tanto dalla forza lavoro quanto dall'amicizia che ci ha unito in questi anni. Con tutti i dipendenti e l'amministrazione, auguriamo ogni bene a lui, moglie, figli e nipoti."