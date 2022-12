San Michele Mondovì si prepara al Natale con l'Almanacco 2023 e un albero gigante fatto di persone

E' disponibile l'edizione numero XXVIII dell'Almanacco Sanmichelese 2023.

Realizzato dalla Pro Loco di San Michele Mondovì, con il Patrocinio del Comune e in collaborazione della Parrocchia e il sostegno di Fondazione CRC, racchiude foto recenti e del passato di momenti di festa, condivisione, volontariato, oltre al calendario della raccolta differenziata, delle manifestazioni, degli eventi.

In ogni mese inoltre si potranno leggere curiosità legate alla botanica grazie alla preziosa collaborazione dell'Associazione l'ABC e sorridere con i tipici proverbi piemontesi. Si ringraziano quanti hanno contribuito con foto e con idee Adriano Cotella e la Tipografia Stilgraf di Vicoforte. L'Almanacco Sanmichelese è in vendita al prezzo di 6 euro durante la mostra vendita di Natale in chiesa, presso la Macelleria Ravotti, Stefania Fiori, la Tabaccheria Avagnina, la Società Operaia e a San Paolo dalla Panetteria Raviolo.

Inoltre si ricorda anche l'appuntamento dell'albero di Natale Vivente come musica natalizia, Babbo Natale, banchetti delle associazioni e il brindisi con cioccolata calda, vin brulé e panettone dopo la Messa della Vigilia, in programma il 22 dicembre alle 21 in piazza Umberto I.