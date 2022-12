Tarantasca ha consegnato le borse di studio agli studenti meritevoli [FOTO]

Sabato 17 dicembre alle ore 15 presso il Salone Polivalente in Piazza Fratelli Giordana l’Amministrazione Comunale di Tarantasca ha consegnato le Borse di studio dell’anno 2022 premiando i giovani studenti tarantaschesi che si sono distinti nell’ultimo anno per i propri risultati scolatici negli Esami di Stato della Scuola Secondaria di Primo Grado e negli Esami di Fine Ciclo di Studi Universitari.

I contributi economici delle Borse di Studio derivano dalla rinuncia da parte dei componenti dell’Amministrazione Comunale e delle Commissioni Consiliari ai propri riconoscimenti dovuti per l’impegno per il servizio svolto.

Hanno partecipato alla cerimonia anche i Dirigenti Scolastici che operano sul territorio: la Professoressa Stefania Magnaldi e il Professor Davide Martini rispettivamente Dirigente Scolastica di Centallo, Villafalletto e Tarantasca e Dirigente scolastico di Busca.

Il Sindaco e i Dirigenti Scolastici hanno preso la parola congratulandosi con i ragazzi per il loro prezioso ed ammirabile impegno nel proprio percorso di studi sottolineando l’importanza dell’Istituzione Scolastica nella società. “Siete la generazione che ha in mano il nostro futuro – ha commentato il Sindaco – e che riceverà il testimone per proseguire con il compito di migliorare la società e cercare di risolvere con equilibrio i problemi che il futuro ci presenterà. Il nostro Mondo ha bisogno di eroi quotidiani, ragazzi motivati e intraprendenti capaci di inserirsi in vari modi nel sociale a servizio degli altri, dell’uomo e della società. Il vostro esempio rende orgogliosa la nostra cittadinanza!”

Insieme alla consegna delle Borse di Studio da parte del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale, è stata consegnata ai ragazzi anche una copia del libro “Tarantasca – visi, voci e ricordi” in omaggio dalla scrittrice tarantaschese Iva Osenda.

Ad accompagnare la cerimonia ed allietare il pubblico con le loro ammirabili voci il Duo band "Area Project Live Band" di Christian Piumatti e Cinzia Giordano che ha saputo intrattenere e rendere indimenticabile il pomeriggio con canzoni toccanti cantate dal vivo.

I giovani tarantaschesi che hanno ricevuto i riconoscimenti sono:

GIOVANI LAUREATI

- ALESSANDRO PANSA con Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio conseguita presso il Politecnico di Torino con votazione di 110/110 con lode, attualmente frequentante un Dottorato in Modeling e Data Science;

- ISABELLA CUCCHIETTI con Laurea in Scienze della Formazione Primaria conseguita presso l’Università degli Studi di Torino con votazione 110/110 con lode, da settembre 2022 insegnante presso la Scuola Primaria “Italo Calvino” di Fossano;

- ROBERTA TARICCO con laurea in Scienze della Formazione Primaria conseguita presso l’Università degli Studi di Torino – sede di Savigliano con votazione 110/110 con lode, attualmente insegnate presso l’Istituto Comprensivo “A. M. Riberi” di Caraglio - Scuola Primaria di Valle a Monterosso Grana;

- ELISA BAGNASCO con Laurea in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari conseguita presso l’Università degli Studi di Torino con votazione 110/110 con lode, attualmente sportellista presso la Banca di Cherasco filiale di Racconigi;

- ENRICA DANIELE con Laurea in Planning and Management of Tourism Systems presso L’Università degli Studi di Bergamo con votazione 110/110, attualmente collaboratrice presso un’Associazione Culturale di Cuneo.

GIOVANI DIPLOMATI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- LINGUA CECILIA con Diploma di Stato conseguito presso l’Istituto Comprensivo “G. Carducci di Busca” con votazione 10/10, attualmente frequentante il primo anno presso il Liceo Linguistico E. De Amicis di Cuneo – indirizzo tedesco;

- FRANCESCO GOLLÈ con Diploma di Stato conseguito presso l’Istituto Comprensivo “G. Carducci di Busca” con votazione 9/10, attualmente frequentante il primo anno all’Istituto Tecnico Agrario “Virginio-Donadio” di Cuneo;

- BARBERO MATTEO con Diploma di Stato conseguito presso l’Istituto Comprensivo “Isoardo - Vanzetti” di Villafalletto con votazione 9/10 attualmente frequentante il primo anno presso il Liceo Scientifico di Cuneo – Scienze Applicate.