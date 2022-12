Cuneo piange “Madama Battajn”, storica barista di sferisterio e stadio

"Era la persona più semplice di questo mondo, dolce, di una gentilezza innata e dalla pazienza infinita, con una buona parola e un sorriso per tutti, orgogliosa della sua famiglia. Una volta le regalammo degli orecchini per il compleanno: subito li indossò, poi qualche giorno dopo li restituì a me, unica figlia femmina, con 4 fratelli maschi. Mi chiese di non regalarle più gioielli, perché: 'i miei gioelli più preziosi siete voi', mi disse".

Con queste parole la figlia Maria Franca (insieme ai fratelli Lorenzo, Claudio, Valter, Adolfo e ai sette nipoti) ricorda Maria Politano, per tutti gli appassionati di sport del Cuneese semplicemente "Madama Battajn": chiunque abbia varcato i cancelli dello sferisterio o dello stadio di Cuneo, tra gli Anni '60 e gli Anni '90, non potrà mai dimenticare Maria Politano, che insieme al marito Francesco Battaglino gestì l’impianto di balon in piazza Martiri, durante la stagione estiva, per trasfersi nei mesi invernali allo stadio "Fratelli Paschiero", con la conduzione del bar interno. Memorabili i suoi panini rustici, con ripieni alla frittata, alle acciughe al verde e al salame cotto.

Originaria di Peveragno, vedova dal 1998, da 61 anni viveva nel quartiere Donatello, dove domani - lunedì 19 dicembre, alle 14.30 - nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco verranno celebrati i funerali.