Cussanio e tutta Fossano piangono Dino Odaglia, storico titolare dell' albergo ristorante 'Il giardino dei tigli'

Cussanio e l'intera Fossano danno l'addio ad un altro stimato imprenditore cittadino: Dino Odaglia.

Odaglia era il titolare dell'albergo ristorante Giardino dei Tigli, storico punto di riferimento in via Santa Maria nella frazione cittadina nota per il suo santuario.

Si é spento nela serata di sabato 17 dicembre.

A nome della amministrazione e della cittadinanza il sindaco Dario Tallone ha diffuso un messaggio pubblico di cordoglio in cui lo ricorda: "Vi devo dare una triste notizia, mi hanno comunicato che ci ha lasciati improvvisamente un imprenditore e grande amico: Dino Odaglia del Giardino dei Tigli. Profondo cordoglio per la scomparsa di Dino, a nome mio e di tutta la Città di Fossano, ci stringiamo alla sua famiglia."

I dettagli delle esequie verranno presumibilmente resi noti nelle prossime ore.