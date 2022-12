Climatizzazione: i condizionatori Olimpia tra i più richiesti dagli utenti

La climatizzazione è una soluzione per rendere gli ambienti, sia domestici che lavorativi, confortevoli per chi vi soggiorna.

Non bisogna pensare all'istallazione dei condizionatori solo in estate in quanto quelli inverter, che consentono di emettere dalla bocchetta sia aria calda che fredda, possono essere utili in tutte le stagioni, anche in inverno.

Passare del tempo in una stanza con una temperatura costante aiuta a prendersi cura del proprio benessere fisico, favorisce il riposo e aumenta la produttività.

Sono questi i motivi principali che hanno spinto molti utenti, nell'ultimo periodo, a regolare il microclima degli ambienti dove vivono con l'installazione di climatizzatori di elevata qualità, la marca Olimpia è una di quelle che vengono maggiormente preferite.



Caratteristiche dei condizionatori Olimpia

Optare per un condizionatore Olimpia Splendid significa scegliere un dispositivo in grado di garantire prestazioni elevate a fronte di una spesa piuttosto contenuta, soprattutto affidandosi ai canali di vendita online come Climamarket, che propone un’ampia gamma di modelli a prezzi competitivi.

Tali sistemi di climatizzazione, oltre che riuscire a rinfrescare un ambiente, hanno molte altre funzioni. Infatti possono favorire il movimento dell'aria se si imposta la sola funzione ventola oppure deumidificare.

Quest'ultima azione è molto utile non solo in estate ma anche in quei luoghi molto piovosi o nelle stanze esposte a nord, qui infatti la percentuale di acqua nell'aria è molto alta e, in assenza di una ottimale areazione, si potrebbero formare delle macchie nere sulle pareti.

La maggior parte dei condizionatori Olimpia, inoltre, è inverter quindi è in grado non solo di raffreddare ma anche di riscaldare gli ambienti; in tali dispositivi, inoltre, ci sono filtri anti polvere che rimuovono quelle sostanze che, nei soggetti sensibili, potrebbero creare allergie che si manifestano con starnuti e macchie rosse e pruriginose sulla pelle. Le macchine, inoltre, sono dotate di un sistema di self clean, cioè auto-pulitura, che si occupa di rimuovere muffe e altri contaminanti che si potrebbero sviluppare all'interno del dispositivo, ciò si ottiene con un'asciugatura delle componenti meccaniche.

Un'ulteriore caratteristica peculiare del marchio Olimpia, inoltre, è la cura nel design, infatti gli split presenti nelle stanze hanno un minimo ingombro e delle linee semplici, così da passare inosservati in qualsiasi stanza si installano.



Come scegliere il condizionatore Olimpia adatto alle proprie esigenze

Compresa l'importanza della climatizzazione e della scelta di un macchinario di qualità, bisogna valutare quale soluzione selezionare in base alle proprie esigenze. Il classico climatizzatore Olimpia presenta un motore da porre all'esterno e uno o più split che verranno istallati all'interno delle stanze e azionati manualmente con dei telecomandi, così che potranno essere attivati in base alle necessità, non per forza tutti insieme.

In alcune situazioni, però, non si può installare il motore esternamente alla casa per vincoli architettonici o per altre problematiche, in questo caso si possono selezionare le soluzioni senza unità esterna. Queste ultime sono costituite da un solo macchinario che dovrà essere fissato nella stanza, così che qualsiasi casa o ufficio può usufruire dei vantaggi della climatizzazione.

Olimpia propone anche dei modelli portatili che possono essere comodamente spostati dove si desidera, presentano dei comandi sullo stesso dispositivo ma sfruttano anche un sistema che consente di azionarli da lontano e contengono un refrigerante naturale, che non impatta negativamente sull'ambiente quando deve essere smaltito.

Gli ultimi modelli si condizionatori Olimpia, inoltre, fanno particolarmente caso al consumo infatti hanno un'efficienza energetica A++ e sono dotati anche di un sistema wi-fi. Scegliendo questi modelli anche chi rientra tardi a casa può trovare un ambiente a una temperatura ottimale, infatti si può accendere e spegnere il condizionatore quando e dove si desidera tramite un'app dedicata, con questa è possibile anche selezionare dei programmi di attivazione automatica.