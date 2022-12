La Maison Currado Gioiellerie arriva nel cuore di Ventimiglia

La Maison Currado Gioiellerie rafforza il network distributivo nel ponente ligure e apre a Ventimiglia al civico 3 di via Mameli. La nuova Boutique rappresenta la terza sede in Liguria e la quarta della famiglia Currado, infatti è presente anche ad Asti in Piemonte. La nuova apertura testimonia il continuo sviluppo di Currado Gioiellerie che raggiunge in totale 4 punti vendita nel nord ovest del Bel Paese. La Maison Currado ha inaugurato nel 1994 la prima Gioielleria nel cuore di Sanremo di fronte al Casinò, grazie alle capacità imprenditoriali e la forte passione per le gemme preziose del Patron Gianni Currado. Ma è grazie anche all'inserimento in tutte le Boutique Currado nel 2002 della moglie di Gianni, Yodalis, con diploma IGI Analise e Certificazione, che negli anni, la Maison è riuscita a conquistare anche il consumatore più esigente con un’offerta di prodotti di tendenza dal designi unico e dal concept accessibile, da lei ideati e curati.





“Tutte le Collezioni – ci spiega Yodalis Rodriguez - sono realizzate artigianalmente nel laboratorio di famiglia a Valenza ed hanno linee personalizzate che spaziano dalle pietre preziose colorate fino ad arrivare ai diamanti, e all’oro. Abbiamo deciso di espandere il brand e di investire nella città di frontiera posizionandoci in una delle vie del centro più frequentate. L'inaugurazione con rinfresco è prevista giovedì 22 dicembre alle 10:30. Per l'occasione presenteremo la nostra Nuova Collezione che sarà esposta nel giorno dell'apertura. La Boutique Currado e la città di Ventimiglia rappresentano un binomio di eccellenza e stile per un marchio che coniuga da diversi anni tradizione, artigianalità e ricerca”.





Per ulteriori informazioni potete chiamare al 0184 636487 oppure visitare il Sito o la pagina Facebook.