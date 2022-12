Poesie per un Natale solidale: reading a Savigliano

L'evento di ieri, sabato 17 dicembre ha concluso il percorso del 14° "Festival di espressione artistica e di impegno civile - La poesia, espressione di tensione umana e spirituale”.

Il tradizionale reading “ Poesie per un Natale solidale”, inserito nel cartellone degli eventi che già da alcuni giorni ci accompagnano in questo percorso verso il Natale, è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Savigliano.

È intervenuto il Sindaco Antonello Portera che ha portato il saluto dell’Amministrazione e incoraggiato entrambe le Associazioni Culturali Cenacolo "Clemente Rebora e “Massimiliano Kolbe” – Premio di Poesia a proseguire il loro impegno sociale e culturale. Erano presenti all’evento anche l’Assessore alla Cultura Roberto Giorsino e l’Assessore alle Politiche sociali e scuola Anna Giordano.

Ringraziamenti sono andati alla Fondazione CRT, Fondazione CRS, alla Banca CRS e all’Agenzia Unipol di Savigliano per aver accompagnato economicamente nel corso di quest’anno tutti gli eventi del Festival.

L’evento è stato un momento di poesia per un natale di solidarietà. Sono stati messi in vendita libri di Poesie di soci il cui ricavato servirà a realizzare delle “Borse di studio” a favore dei giovani palermitani seguiti dall'Associazione “Dipingi la pace” di Palermo. fondata da Don Paolo Turturro.

"Abbiamo ascoltato Poesie stimoli di riflessione sulla storia della tradizione cristiana, Poesie che parlando di piccoli e grandi eventi della vita, ci aiuteranno a trovare nella famiglia un piccolo spazio caldo e autentico. Poesie a fare da lente di ingrandimento sui problemi che ci circondano. Poesie che credono nel potere dell'amore, nella magia del Natale. Non limitiamoci ad accendere luminarie, accendiamo un po' quelle luci "fulminate od opache" dei cuori, non c'è crisi che trattenga l'amore per ammorbidire la ruvidità delle nostre distrazioni", hanno affermato gli organizzatori.

Corrado Vallerotti, attore della Compagnia 1° Atto di Saluzzo, ha letto le poesie di Antonio Scommegna, Maria franca Dallorto Peroni, Maurilio Rayna, Lucia Lorini Tanga, Vincenzo La Porta, Luciana Barisone, Ferruccio Orusa, Paolo Dompè, Bernardo Negro, Rosangela Artusio, Giuseppe Abram e Giancarlo Abbà.

L'evento è stato realizzato in collaborazione con il Civico Istituto Musicale “G. B. Fergusio” di Savigliano con l’Ensemble Chitarristico formato da Sofia Amato, Domenico Cerchio, Danilo Comino, Paolo Lanfranco, Andrea Mana, Luca Paschetta, Angelo e Luca Pasquali, Mario Pennicino, Luca Supertino, Ermanno Venturino, Michelangelo Alocco e Rita Portera, che con professionalità e bravura hanno rallegrato i vari momenti musicali con brani della tradizione natalizia. Maria Franca Dallorto Peroni, Presidente dell'Associazione Culturale "Massimiliano Kolbe"- Premio di Poesia e socio dell'Associazione Culturale Cenacolo "Clemente Rebora" è intervenuta sul tema: “ Poesie, per un Natale solidale” .

Ha condotto l’evento Antonio Scommegna, Presidente dell'Associazione Culturale Cenacolo “Clemente Rebora” e concludendo ha ribadito che “La poesia e la musica ci riempiono il cuore di speranza e ci aiutano a immaginare un futuro più bello e di pace per tutto il mondo”. Lo scambio degli auguri ha concluso l’evento.