Ultima domenica di Avvento con tanti appuntamenti nella Granda

Aspettando il Natale





A Busca è in programma per oggi, domenica 18 dicembre, Tastuma ‘l Natal: dalla colazione alla cena passando per il cibo di strada. Canti, magia, balli occitani, shopping, street food eventi solidali animeranno il centro città dal mattino alla sera. L’elenco degli intrattenimenti culturali, spettacolari e gastronomici parte dal Villaggio di Babbo Natale in piazza regina Margherita con addobbi natalizi preparati dal Salotto delle donne, oggettistica realizzata dagli ospiti di Villa Ferrero, balli occitani, il coro delle quarte elementari, gruppo di canti d'osteria “Dal vej al Giou”, coro pop itinerante, truccabimbi della Croce Rossa, mago Albi per le vie della città. Aperta anche la mostra di Mirò in Casa Francotto, con in abbinamento la visita guidata e la salita sulla Torre della Rossa. Info: www.comune.busca.cn.it . Oggi si potrà volare in mongolfiera al cospetto del Monviso Si vola al mattino prima delle 8 o nel pomeriggio dalle 14.30, dal parco Ingenium con una durata di circa 3 ore. Da vedere anche il presepe nel parco dove alle 15 sarà inaugurata una stazione meteorologica. Info: www.avventurasport.com e www.facebook.com/Parco.Museo.Dell.Ingenio





A Cartignano questa domenica, 18 dicembre, è in programma 12^ edizione dei mercatini di Natale, con esposizione di prodotti di artigianato, hobbistica e prodotti tipici. Ci saranno panettone, cioccolata calda, vin brulè, zabaione, tè per tutti. Sarà possibile pranzare all'aperto con polenta e spezzatino o crema al formaggio. I bimbi troveranno il calesse di Babbo Natale e Prezzemolo con i suoi giochi di una volta. Info: www.facebook.com/proloco.cartignano





A Saluzzo proseguono gli appuntamenti con “Il tuo Natale a Saluzzo”, calendario con tante iniziative natalizie. Oggi negozi aperti e animazioni in città per i più piccoli con la compagnia Miletto Production, i truccabimbi e il risciò musicale “la Sbrindola”. La corale "Le Tre Valli", canterà brani natalizi nell'isola pedonale di corso Italia e sulle piazze del centro, dalle 15.

Info e programma completo: https://fondazionebertoni.it

Al Monastero della Stella saranno esposti i manufatti artistici realizzati dai detenuti nei laboratori artigianali presenti nella Casa di reclusione “Morandi” saranno esposti in occasione della mostra “Opere Libere con Creativi-tè”. L’evento sarà allietato dai ragazzi del Coro del Liceo Soleri Bertoni. Le opere esposte potranno essere cedute a fronte di una donazione il cui ricavato sarà utilizzato per il proseguimento delle attività laboratoriali del carcere. Oggi aperto dalle 10 alle 19 con orario continuato. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/monasterodellastella





A Paesana oggi, 18 dicembre, dalle 9 per tutta la giornata, Piazza Vittorio Veneto ospiterà le bancarelle natalizie. Babbo Natale consegnerà il suo dono ai bambini presenti, il tutto con tanto di cioccolata calda. Si può fare il battesimo della sella, con possibilità di fotografia sul pony di Babbo Natale. Alle ore 10 animazione per bambini con Barbaluc. Dalle 14 sono in programma animazione natalizia, premiazione del concorso per le scuole e “trucca bimbi”.

Info: www.facebook.com/prolocopaesanacn





A Melle oggi, la piazza del paese sarà animata dai mercatini di Natali “Formaggi di Natale”. Per tutto il giorno, dalle 9 alle 18, saranno allestiti banchetti di prodotti tipici e del piccolo artigiano locale. L’atmosfera sarà allietata dalla musica occitana del gruppo “Folk en Rouge”. Si potrà visitare il tradizionale presepe meccanico, allestito all’interno del Sacrario Militare che sarà aperto tutti i giorni delle festività natalizie dalle 9 alle 18. Negli stessi orari saranno anche aperti il Museo Tavio Cosio e il Museo del Comprensorio Alpino. Info: www.facebook.com/prolocomelle





A Cuneo fino al 6 gennaio è in programma l’IlluminaNatale con tanti eventi.

Oggi i mercatini saranno in piazza Europa dalle 10.30 alle 19.30. In corso Giolitti, dalle 15.30 alle 18 sarà poi una “domenica di fuoco” con esposizione di mezzi e attrezzature di soccorso dei vigili del fuoco, dimostrazioni e Pompieropoli per i più piccoli. Alle 16 in via Silvio Pellico canti natalizi e merenda. In piazza Galimberti si svolgerà il mercato ambulante. Info: www.cuneoilluminata.eu , aggiornamenti: www.facebook.com/cuneoilluminata





A Savigliano appuntamento con la rassegna “Incantevole Natale”. Gli orari di apertura saranno dalle 09.00 alle 19.30. Piazza Santarosa ospiterà le Botteghe delle Meraviglie, l'area dedicata ai regali natalizi dove poter trovare prodotti enogastronomici, bigiotteria artigianale, creazioni uniche, giochi, arredo casa, oggettistica in ceramica e tanto altro ancora. Fra le attrazioni ci sarà la casa di Babbo Natale in Piazza Santarosa dove ci saranno anche numerose animazioni divertenti realizzate dai fidatissimi Elfi: bolle giganti, giocolieri, trucca bimbi, giochi di una volta e tanto altro. In Piazza Turletti, per tutta la durata dell'evento, all'interno del laboratorio, gli elfi accompagneranno bambini e adulti in attività creative tutte da scoprire. Dalle 10 alle 19 ci saranno i giochi del Ludobus. Info e prenotazioni laboratori per i bambini: www.entemanifestazioni.com/natale





Fino al 31 dicembre al Filatoio di Caraglio c’è il “Temporary Shop” dedicato alla creatività degli artigiani cuneesi. Si potranno trovare dipinti e decoupage in legno, articoli in vimini, coltelli artigianali, bambole realizzate a mano, bijoux artigianali, creazioni in stoffa, Lo Spazio Creativo sarà aperto nel fine settimana il sabato, la domenica e i festivi dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19. Ingresso libero. Info: www.filatoiocaraglio.it





A Fossano proseguono gli appuntamenti del Natale Fossanese. Oggi ci saranno il mercato straordinario dalle 8 alle 18, il mercatino dell’artigianato, il mercatino in carcere e gli eventi musicali in centro storico. Dalle 12 il pranzo a base di polenta, poi nel pomeriggio dalle 16 animazione per i bambini che riceveranno da Babbo Natale la risposta alle loro letterine, distribuzione di cioccolata calda, tè, panettone e pandoro. Inoltre, alle 16.30 nel cortile del castello è prevista la premiazione dei presepi e degli alberi di Natale delle scuole locali. Dalle ore 14.30 al Castello dei Principi d’Acaja è in programma "Lo Zenzero di Natale": un magico pomeriggio per bambini e famiglie, in compagnia di Mamma Natale e dei suoi Elfi, con giochi, musica, laboratori e riflessioni sul Natale. Ingresso gratuito. Info: www.visitcuneese.it , pagina dedicata ad eventi di Fossano.





Appuntamento a Bene Vagienna dalle 8 con Augusta Antiquaria nell’edizione natalizia. Alle 16.00

Nella Chiesa M.V. Assunta in frazione Podio verrà inaugurato il Presepe meccanico in miniatura,

realizzazione artistica di Battista Manassero, visibile fino al 6 gennaio.

Info: www.facebook.com/amicidibeneonlus

A Mondovì proseguono le iniziative per il Natale. In piazza Maggiore, tutti i giorni dalle 19 alle 24, c’è “Luci a Piazza”, lo show luminoso con le proiezioni sui palazzi storici. Il presepe ligneo del maestro Mario Ceroli, artista scultore del legno, è esposto presso la cripta del Duomo.

In piazza Cesare Battisti c’è la pista di pattinaggio. Oggi alle 16 in piazza Moizo sono previsti canti di Natale con i Santa’s Singers. In piazza Maggiore ci sarà lo spettacolo della Scuola di danza “La Terna”; alle 16 in Cattedrale è in programma il concerto di Natale con l’Orchestra e il Coro di Voci bianche; alle 17.30 in piazza Maggiore video proiezione “Natale-pace nei cuori”. Nel fine settimana sarà possibile partecipare a visite guidate ed è possibile aderire al concorso fotografico a tema natalizio. Info: https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1489150/natale e www.facebook.com/LaFunicolareMondovi





A Vicoforte nel fine settimana, nell’area della palazzata, ci saranno i mercatini di Natale.

I bambini dai 3 ai 10 anni potranno partecipare ad attività, giochi e saranno invitati a realizzare delle costruzioni con i mattoncini Lego. Evento su prenotazione. Info: www.facebook.com/people/Noi-di-Vicoforte-Associazione-commercianti-/100083324103294

Oggi, in Basilica, alle 15.45, si terrà il concerto di cornamusa del maestro Fabio Rinaudo. Sarà possibile ascoltare musiche della tradizione norditaliana e francese, e approfondire le storie e i racconti del folklore popolare. Si potrà partecipare alle visite guidate straordinarie al complesso monumentale. Prenotazione obbligatoria. Da vedere la collezione “Presepi dal mondo” allestita nella sede associativa “Nativitas a.p.s.”al numero civico 14.

Info: www.santuariodivicoforte.it/natale-in-santuario





A Rocca de’ Baldi oggi, 18 dicembre, tornano i mercatini di Natale nell’antico e suggestivo borgo. Per tutta la giornata dalle ore 10 ci saranno bancarelle e stand a tema con prodotti tipici

e d’artigianato, vintage ed hobbistica. A mezzogiorno, possibilità di ritirare la polenta da asporto, su prenotazione. Nel pomeriggio, nella Confraternita saranno esposti gli alberi di Natale allestiti in occasione del concorso “L’albero più originale”, mentre Babbo Natale accoglierà i bambini nella sua casetta, distribuendo mundaj, vin brulè, cioccolata calda e dolcetti natalizi. Ci sarà un’apertura straordinaria del castello con visite guidate al piano nobile e al Museo. Nel pomeriggio andrà in scena un evento speciale, su prenotazione, dal titolo “La cioccolata del marchese: storia del cioccolato dalle origini al Gianduiotto”. Info: www.facebook.com/AmiciRocca





Questa domenica torna a Boves il “Natale di Solidarietà. Insieme uniti per Gabriele”, evento sportivo che prevede la corsa e la camminata podistica non competitiva e benefica. Il ritrovo sarà in piazza Mottini alle ore 10, da dove prenderà il via la camminata, mentre la corsa inizierà nel medesimo luogo alle ore 10.30. Il percorso è di circa 6,5 km con passaggio a Fontanelle, salita del Pasturone, Sant’Antonio e discesa in via Rana per tornare nel concentrico. Iscrizione a offerta libera. A partire dalle ore 17 all’Auditorium Borelli ci sarà un concerto organizzato dalla “Voice Art Academy”. Durante lo spettacolo i musicisti ripercorreranno un vasto repertorio di “popular music” con l’aggiunta di alcuni brani natalizi appartenenti al repertorio americano. Ingresso libero. Info: www.comune.boves.cn.it





Oggi al Monastero di San Biagio Mondovì ci sarà la prima edizione della “Fiera al Monastero”. A partire dalle 9.30 e fino alle 16 è previsto un piccolo mercato di prodotti locali e artigianato, dove si potranno trovare prodotti di alta qualità e a km0 e diversi pacchi natalizi. Per tutta la durata dell’evento sarà possibile ritirare i pacchi di Natale proposti dal progetto Sgasa. Saranno presenti anche il banchetto di Casa do Menor, con i panettoni e pandori solidali, i cosmetici Boa Carisia e le birre natalizie Alma realizzate per il Monastero da Alabuna. Alle 16 inizierà il concerto di Natale con le più famose carole natalizie. Info sul progetto Sgasà: www.facebook.com/sgasa.it





A Ceva oggi torna la “Corri con-tro Babbo Natale”, corsa/passeggiata in costume per le vie del centro storico a scopo benefico. Il programma prevede alle 13.30 l’apertura delle iscrizioni, alle 15 la partenza della corsa e alle 15.30, l’inizio della camminata. All’arrivo cioccolata calda, vin brûlé, crostata e panettone per tutti. A corollario della corsa sono previsti anche trucca-bimbi, live music con dj, baby dance e mezzi americani per scattare bellissime foto. In programma anche esibizioni di danza e, alle 21, il Concerto di Natale al teatro “Marenco”, con la Banda musicale cittadina “Adriano-Bersone-Masenti”. Info: www.comune.ceva.cn.it/it-it/home





Proseguono gli eventi a Santo Stefano Belbo per il Natale 2022. Oggi alle 14 Babbo Natale arriverà dal cielo grazie al gruppo dell’Associazione Nazionale dei Paracadutisti d’Italia. Seguirà uno spettacolo di magia, cioccolata e regali per tutti i bimbi. Ingresso gratuito a tutti gli eventi.

Info: www.facebook.com/Comune.Santo.Stefano.Belbo





A Cortemilia la rassegna "Aspettando il Natale", proseguirà oggi con un intenso pomeriggio in piazza Savona. Dalle 15 verranno distribuiti cioccolata calda, caldarroste e vin brulè e ci sarà il mercatino della scuola dell’infanzia. Sono in programma spettacolari esibizioni di equilibrismo, giocoleria, intrattenimento e comicità nell’attesa dell’arrivo di Babbo Natale, che raccoglierà le letterine scritte dai bambini. A seguire la premiazione del concorso di disegno "Il Natale che vorrei…". Alle ore 20.30 preghiera e scambio degli auguri al Presepe della Pieve.

Info: www.facebook.com/comunedicortemilia





Ad Alba proseguono gli appuntamenti con le Notti della Natività che ha in programma animazioni per i bambini, esibizioni musicali dal vivo e spettacoli, anche per i più grandi. Dalle 15.30 alle 18.30 sarà aperta sotto i portici del Palazzo Comunale la Casa di Babbo Natale. In legno, magicamente allestita e illuminata, per raccogliere le letterine, incontrare grandi e bambini, e offrire a tutti una dolce fetta di panettone in compagnia di Mamma Natale, degli elfi e della renna Rudolf. Alle 15.30, gli Elfi Arcani, con le loro travolgenti musiche, allieteranno le vie del centro di Alba coinvolgendo grandi e bambini. Alle 16 in piazza Risorgimento un romantico angelo con l’arpa celtica accoglierà con le sue melodie celestiali l'arrivo di Maria, Giuseppe e i Re Magi sotto l'androne del Palazzo Comunale. Alle 17 in piazza Risorgimento ci sarà il Live Show dei Parmarass Ensemble per un imperdibile e travolgente gran finale. Info: www.facebook.com/natalealba





Appuntamento oggi dalle 10 alle 18 a Neive con il mercatino di Natale con artigianato, prodotti tipici, e idee regalo. Musica e luci di Natale, trekking someggiato per i bimbi con gli asinelli di Asintrekking. Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive





A Montà appuntamento con le iniziative della rassegna “Una Montàgna di Magia”. Oggi, domenica 18 dicembre, nel centro insieme al “Il Borgo dei Folletti”, ci sarà nuovamente il mercatino di Natale accompagnato dal “Food Truck”. Nel pomeriggio, musica in paese, zampognari, il Mago Gambalunga con trucchi e illusioni per grandi e piccini, lo spettacolo di bolle di sapone giganti e il “truccabimbi”, e anche l'animazione delle “Regine del ghiaccio sui trampoli”. Per tutto il giorno sarà visitabile nella chiesa di San Michele la mostra “La giostra delle devozioni: Pale d'altare e religiosità dei laici a Montà d'Alba in Età Moderna”. Info: www.ecomuseodellerocche.it/it/news/120/una-monta-gna-di-magia-il-natale-2022-a-monta





A Canale ultima domenica di festeggiamenti in attesa del Natale. Oggi, dalle 9 alle 19, nel centro storico, si svolgerà il tradizionale mercatino di Natale, con bancarelle di prodotti tipici. Dalle 10 prenderà il via uno show itinerante, per vie e piazze del concentrico, del gruppo Los Papatachos. In via Roma verrà proposta una grande scatolata benefica: si potranno acquistare, presso l’apposita bancarella, uno o più biglietti e ricevere in cambio un eguale numero di scatole con doni a sorpresa. Il ricavato verrà devoluto al centro diurno Il Principe ranocchio.

Info: www.canaleonline.it





Spettacoli, concerti e cultura





Oggi alle 21 al cinema-teatro Lux di Busca sarà presente uno dei più celebri critici cinematografici russi, Anton Dolin, che colloquierà con il giornalista Paolo Perrone. Oltre che esperto di cinema, giornalista, conduttore radiofonico, blogger e podcaster, Anton Dolin, una delle principali voci della contropropaganda nei confronti di Vladimir Putin e fa parte dell’opposizione intellettuale sgradita al governo russo, che nello scorso ottobre ha iscritto il suo nominativo nella black list di Mosca. Dopo l’incontro, verso le 22, sarà proiettato il capolavoro d’animazione in tecnica mista “Il naso o la cospirazione degli anticonformisti” del maestro russo Andrei Khrzhanovsky.

Info: www.facebook.com/comunedibusca





Nella suggestiva cornice del Castello dei Principi di Acaja è in programma questa domenica, 18 dicembre, lo «Zenzero di Natale» che proietterà bambini e famiglie nella magica atmosfera del Natale, quest’anno in versione musicale. Ci sarà anche spazio per il paracadute gigante, le bolle di sapone e una storia curiosa sul Natale, per riflettere insieme sul valore di questa festa. Ci sarà anche Mamma Natale, che con il suo fidato Elfo raccoglierà le letterine da portare in Lapponia e si metterà in posa per le foto. E, se i bimbi si comporteranno bene, li premierà con una sessione di face-painting (truccabimbi) a tema e qualche palloncino. Appuntamento dalle 14,30 nel cortile del Palazzo degli Acaja. Info: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/zenzero-natale-fossano





A Boves appuntamento con la musica di Natale oggi, domenica 18 dicembre, a partire dalle ore 17 all’Auditorium Borelli di Boves. Ingresso libero. L’evento/concerto, a cura di Silvia Elena Violino, è organizzato dalla “Voice Art Academy”. Info: www.comune.boves.cn.it





A Cuneo questa domenica alle ore 20.45 presso il teatro parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria, si terrà il concerto di Natale del coro “Voci Per Aria” e del gruppo di improvvisazione corale Singfulness “on stage”. Il concerto sarà dedicato in particolare al repertorio gospel e ai temi dell’amicizia e della solidarietà. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/VociperAria





A Magliano Alfieri oggi, 18 dicembre, alle ore 18, presso la Sala degli Stemmi del Castello degli Alfieri di Magliano Alfieri si terrà il Concerto di Natale - “Duetti Barocchi in tre”.

Protagonisti dell'evento, incentrato sulla musica antica, il soprano Laura Lanfranchi, il trombettista Mauro Pavese e Giulio Laguzzi al pianoforte. Il programma sarà incentrato sulla musica antica e arricchito dalle più tradizionali melodie natalizie. Ingresso libero. Necessaria la prenotazione scrivendo a: asso.santacecilia@gmail.com





A Cigliè oggi alle 15 è in programma il concerto degli Allegri Cantori di Bastia. Da questa domenica al 6 gennaio è possibile compiere l’Itinerario di Natale ammirando i Presepi presenti nelle cappelle presenti sul territorio che saranno aperte dalle 10 alle 17.

Info: www.facebook.com/people/Comune-di-Cigliè/100067792053078





Arte, cultura e presepi





I Colori della Fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto, Veronese è la mostra ospitata nel Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo con cinque pale d’altare di Tiziano Vecellio, Jacopo Robusti detto il Tintoretto e Paolo Veronese che incarnano l’essenza dell’arte veneziana. Le opere provengono da alcune tra le maggiori chiese lagunari e presentano i temi fondamentali dell’iconografia dedicata alla vita di Cristo: l’Annunciazione, il Battesimo, l’Ultima cena, la Crocifissione e la Resurrezione, offrendo una percezione di come il colore veneziano si sia posto al servizio della sacra narrazione. La mostra è visitabile, con ingresso libero, fino al 5 marzo 2023. Orario nel fine settimana: sabato e domenica: 10- 19.30. Info: www.fondazionecrc.it





Ad Alba, nella chiesa di San Domenico si può visitare fino al 29 gennaio la mostra “Verso Caravaggio – La luce del tormento”, un viaggio per conoscere Caravaggio partendo dalla fine della tormentata vita del maestro lombardo. L’esposizione ha al centro l’opera “San Giovannino Giacente”. Nel fine settimana è aperta dalle 10 alle 18. Info: www.piemontemusei.it





La “Mostra Mercato di Presepi dal Mondo” torna domenica al Monastero di San Biagio di Mondovì, nuova sede di “Casa do Menor”. Si potranno trovare natività provenienti da Kyrgyzstan, Guatemala, Thailandia, Indonesia, Turchia, Kenia, Peru, Ecuador, Ucraina, Polonia che fino al 6 gennaio 2023 sarà possibile ammirare o acquistare. La Mostra Mercato di Presepi dal Mondo si potrà visitare tutti i sabati, le domeniche e i festivi fino all’Epifania dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Info: www.aquilonefarigliano.org





Ad Alba, presso la Fondazione Ferrero, fino a domenica 8 gennaio, c’è una mostra dedicata allo scrittore e partigiano Beppe Fenoglio “Canto le armi e l’uomo. 100 anni con Beppe Fenoglio”. Il percorso espositivo si articola in otto sezioni tematiche e biografiche in cui il racconto si struttura attraverso documenti autografi, immagini fotografiche e audiovisive, opere d’arte, manifesti e altri oggetti, tra cui libri e cimeli. All’ingresso della mostra sono presentate le armi di Fenoglio partigiano, in particolare una carabina M1-30 di fabbricazione americana, e la sua macchina da scrivere Olivetti. Ingresso gratuito. Info: www.fondazioneferrero.it/mostra-fenoglio





A Cherasco fino al 22 gennaio si può visitare la mostra “Joan Miró: l’alfabeto del segno e della materia” a Palazzo Salmatoris. Oltre 90 le opere esposte, di cui più di 40 di Miró,

per un’esposizione che documenta la straordinaria vita artistica del Maestro catalano. Nato

nel 1893 a Barcellona, Miró è tra i massimi esponenti del Surrealismo, ha attraversato

e influenzato la maggior parte delle correnti artistiche che hanno caratterizzato il Novecento.

Il sogno e la ricerca della massima libertà espressiva accompagnano lo spettatore

per tutta la visita, in cui le opere del pittore dialogano con le opere presenti dei maggiori artisti

internazionali. Un percorso artistico in cui sono esposti lavori anche di Dalì, De Chirico,

Capogrossi ed Hartung. Info: www.comune.cherasco.cn.it

“Mirò: sogno, forza e materia”, la mostra dedicata al celebre artista catalano, è aperta al pubblico in Casa Francotto a Busca. Biglietteria e consegna della cartina presso Casa Francotto con apertura dalle ore 14,00. Info: info@casafrancotto.it





Il Filatoio Rosso di Caraglio, setificio seicentesco, accoglie la mostra «Steve McCurry. Texture» con cento immagini del grande fotografo statunitense che accompagna i visitatori in un viaggio che documenta etnie, popoli e culture differenti. Una narrazione che parte da una sezione dedicata al tema della manifattura e della produzione e prosegue con una galleria dei più famosi ritratti di Steve McCurry, in cui i soggetti ripresi esprimono con fierezza il loro “essere” tanto nei ricchi abiti tibetani quanto nelle più semplici vesti dei rifugiati afgani, come nel caso dell’icona Sharbat Gula. L’esposizione sarà aperta fino al 29 gennaio 2023. Orario del fine settimana: sabato, domenica dalle 10 alle 19. Biglietti: intero 12 euro, ridotto 9, ingresso gratuito fino a 6 anni e tesserati Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta. Info: Info. www.fondazioneartea.org e www.filatoiocaraglio.it





A Bra è aperta la mostra “I Maestri”, ospitata all’interno di Palazzo Mathis, dedicata agli esponenti più rappresentativi del panorama artistico piemontese del secolo scorso (con alcune incursioni nel resto dell’Italia). Le sale affrescate dello storico edificio vedranno esposte opere di Carol Rama, Pinot Gallizio, Giacomo Soffiantino, Francesco Tabusso, Renato Guttuso, Alessandro Lupo, Mario Schifano, Arturo Martini, Piero Ruggeri, Ezio Gribaudo e Salvo, Ugo Nespolo, Omar Galliani, Aldo Mondino, Romano Reviglio, Francesco Preverino, Ermanno Barovero, Ugo Giletta e Luisa Valentini.

La mostra è visitabile ad ingresso libero dal giovedì al lunedì in orario 9/12,30 e 15/18 fino all'8 gennaio 2023. Info: www.turismoinbra.it





A Mondovì riapre Infinitum, l’innovativo percorso multimediale ed immersivo tra architetture, storie e personaggi nel cuore di un gioiello del barocco italiano, la Chiesa di San Francesco Saverio detta della Missione, nel centro storico di Mondovì Piazza.

Info: www.facebook.com/Infinitum-Chiesa-della-Missione-Mondovì-110105130346562