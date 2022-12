Corso per accompagnatore cicloturistico: benessere, sostenibilità ambientale, cultura

Nel 1902 lo scrittore goriziano Carlo Michelstaedter, ad appena 15 anni, dedicò questi versi alla bicicletta:

Sul mio cavallo d’acciaio io volo; né brutti pensieri

Turban la mente entusiasta che spazia per campi infiniti.

Volo e la corsa veloce mi apre i polmoni ed il core,

Volo e la strada fuggente di sotto alla ruota anteriore

Bianchi bagliori mi getta, arcana mi dà sensazione

Carlo Michelstaedter è sicuramente un precursore delle migliaia di appassionati di bicicletta che oggi incontriamo nelle valli, in pianura, in collina… e che preferiscono lasciare spaziare la mente per campi infiniti, vivere le emozioni offerte dal territorio, arcane sensazioni, senza frenesie, stress, inquinamento.

Per chi desidera occuparsi professionalmente di cicloturismo, riparte a Dronero il corso per Accompagnatore cicloturistico, promosso da AFP, abilitante alla professione di guida Regione Piemonte. Il percorso formativo, della durata di 286, avrà inizio a fine gennaio e tratterà tutti gli aspetti relativi all’accompagnamento in bici: dalla manutenzione alla riparazione del mezzo, dalla leadership alla gestione di un gruppo di ciclisti che necessitano di assistenza tecnica e turistica sul nostro territorio. Nello specifico, ci si occuperà di tecniche di guida su diverse tipologie di bici (strada, mountain bike e gravel); di componentistica e meccanica del mezzo; di conoscenza del territorio, iniziando dalle valli, passando per la pianura Saluzzese e arrivando al territorio delle Langhe e del Roero. Le lezioni teoriche e in officina si svolgeranno dalle 18:30 alle 22, mentre le uscite pratiche si terranno nel fine settimana e spazieranno su tutto il territorio provinciale (montagna, pianura, altalanga)

Un corso completo, dunque, e un’opportunità da non perdere, vista la qualità dei docenti coinvolti, come il monregalese Giovanni Chiera titolare di Granda Bike Tour, azienda che lavora a 360 nel settore cicloturistico, Maurizio Brugiafreddo, presidente dell’associazione Ride Up di Cuneo, Roberto Ribero, presidente della cooperativa EmotionAlp, Massimiliano Pellerino, presidente dell’associazione Vesulus, guide cicloescursionistiche ed escursionistiche. Grazie a loro gli allievi capiranno meglio come questa figura professionale si stia evolvendo. La clientela, infatti, oggi è molto più attenta ed esigente rispetto ad un tempo e necessita di itinerari esperienziali predisposti da professionisti.

Per tutte le persone interessate al corso, è prevista una prova d’ingresso sabato 21 Gennaio presso la sede AFP di Dronero via Meucci, 2 (centro storico). La data di fine corso e l’esame di abilitazione sono invece previsti per fine Giugno. Il costo totale a carico dei partecipanti è di 1400 euro.

Le iscrizioni sono ancora aperte, per informazioni ed iscrizioni si può contattare la Segreteria del Corso al numero 0171 – 918027 o inviare un’email all’indirizzo segreteria.dronero@afpdronero.it o sara.marino@afpdronero.it

Si ricorda che la segreteria sarà chiusa dal 24 Dicembre all’8 Gennaio.