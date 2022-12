Gli auguri di Natale e tre nuovi soci nel Lions Club Mondovì Monregalese 

Serata degli auguri per il Lions Club Mondovì Monregalese che ha visto due eventi rilevanti, illustrati nei dettagli dal presidente Sergio Zavattero: la crescita del Club con tre nuovi soci e la raccolta fondi per la Fondazione LCIF, Lions Club International Foundation, rappresentata nella serata dal past Governatore del distretto 108ia3, Gian Costa.

I nuovi soci sono l'avvocato Francesca Bertazzoli, la dottoressa Federica Bazzano e il dottor Luca Calò, presentati rispettivamente dai soci Tiziana Achino, Giacomo Rellecke Nasi e Luana Pulitanò.

Nella serata i giovani Leo hanno dato lettura dell'etica lionistica e il loro presidente Aldo Pagliano ha evidenziato come è fondamentale la stretta collaborazione tra Leo e Lions per il raggiungimento di obiettivi di servizio alla comunità.

Il presidente Zavattero ha evidenziato: "E’ una serata importante per il nostro club con l'investitura di tre nuovi soci ex Leo e perchè con la raccolta fondi avremo l’occasione di fare un service a sostegno della nostra fondazione. Auguro a tutti un Buon Natale e un sereno 2023 ricco di soddisfazioni. Un ringraziamento al socio Tanchi Michelotti per la sua generosità nel donare le sue opere. La decisione di dedicare il service alla LCIF nasce dalla convinzione dell’importanza del suo ruolo nella nostra organizzazione. Mi aveva colpito molto una frase che avevo sentito dire da Gian Costa in un meeting distrettuale: la fondazione non deve essere vista come un costo ma è un'opportunità. Il nostro piccolo contributo può sostenere concretamente la realizzazione di grandi progetti di service".

Nella serata era inoltre presente Giancarlo Pilone, che da ben 51 anni è socio del Club.