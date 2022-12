Nasce ad Alba la Fondazione Don Gianolio: obiettivo, la valorizzazione del "capitale umano"

Il 7 dicembre scorso si è costituita ad Alba, con atto ufficiale presso il notaio Marco Stra, la Fondazione Don Gianolio per opera dei Soci Fondatori Felice Cerruti, Olindo Cervella, Amabile Drocco, Paola Ferrero, Giuseppe Galeasso, Francesca Sartore e Renata Siccardi.

La Fondazione intitolata all’indimenticato sacerdote che costruì le basi della scuola professionale albese INAPLI, oggi Apro Formazione, facilitando la formazione e l’accesso al lavoro di migliaia di giovani, avrà finalità territoriali, senza fine di lucro ed è nella fase di avvio delle pratiche per l’iscrizione al Registro del Terzo Settore.

Apolitica, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, cercherà attraverso la costituzione di un patrimonio, di promuovere iniziative volte a contribuire allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio, alla sostenibilità, all’inclusione e alla responsabilità sociale.

Uno dei soci fondatori, la dottoressa Francesca Sartore, ha puntualizzato:

“Ci concentreremo su quello che definiamo 'capitale umano', giovani che cercano un impiego e aziende che non riescono a individuare le figure professionali idonee ai loro bisogni. Dobbiamo cercare di uscire da una situazione emergenziale e avviare progetti in grado di far incontrare le due realtà, favorendo anche l’accoglienza di persone da altre regioni, dando loro la possibilità di trovare casa, di essere formati e di entrare in un percorso virtuoso e produttivo. Ci sensibilizzeremo anche nella direzione dell’inclusività e della promozione della ricerca scientifica”.

La Fondazione promuoverà attività di interesse generale quali: educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Ad esempio l’housing, ovvero l’alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi.

In primo piano dunque formazione, orientamento, accompagnamento al lavoro finalizzati allo sviluppo umano nel territorio a tutti i livelli, promozione dell’accoglienza, della mobilità territoriale, dell’inclusione sociale, rivolti a persone in cerca di occupazione, studenti e migranti, promozione del sostegno allo studio e all’inserimento professionale mediante l’istituzione di premi, borse di studio e/o lavoro rivolte a studenti, giovani e soggetti vulnerabili.

Nell’atto costitutivo è stato definito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dove hanno accettato l’incarico a titolo volontario Olindo Cervella come Presidente e Francesca Sartore in qualità di Vice Presidente. Felice Cerruti, Amabile Drocco e Giuseppe Galeasso saranno Consiglieri.