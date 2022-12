Panathlon Cuneo, a Bruno Salvatico il premio “Fair Play 2022”

Bruno Salvatico, 73 anni, piaschese, presidente del “Velo Club Esperia Piasco”, storica società ciclistica piemontese, affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana, punto di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda il ciclismo giovanile, è il destinatario del “Premio Fair Play 2022”, che il Panathlon Club Cuneo assegna, ogni anno, a personalità del mondo sportivo locale.

Il Velo Club Esperia Piasco, nasce nel 1972, presso la “Trattoria Monatera” di Piasco e nell’atto costitutivo della Società, tra i consiglieri c’è il ventiduenne Bruno Salvatico, che nel 2022 ha festeggiato 50 anni di attività ed è rimasto l’unico dirigente del primo Consiglio Direttivo presente nel Direttivo attuale. In tutte le associazioni c’è la persona di riferimento: nell’Esperia questo ruolo, da sempre, è stato ricoperto da Bruno e con il passare degli anni è diventato un vero leader che ha guidato il team con passione, entusiasmo, ispirazione e motivazione. "In società ha ricoperto tutti i ruoli: segretario, cassiere, direttore sportivo, consigliere, vice-presidente e presidente, ma l’ho visto anche spostare transenne e pulire la strada dove passerà la corsa con la scopa di saggina", afferma Guido Campana a nome del Panathlon Cuneo.

Ha ricoperto anche incarichi federali: 14 anni nella Commissione Tecnica Regionale, 18 anni Consigliere del Comitato Provinciale di Cuneo. Tuttavia le più grandi soddisfazioni sono arrivate in “ammiraglia”: è stato direttore sportivo delle formazioni esordienti e allievi; nel 1984 dopo aver frequentato i corsi federali, ottiene la qualifica di “direttore sportivo di terzo livello” abilitato a dirigere le categorie internazionali e per diciannove anni, sino al 2003, è il tecnico della formazione dilettanti juniores (atleti di 17-18 anni), la categoria più difficile da gestire. Ha diretto corridori che hanno ottenuto ottimi risultati nella categoria superiore, i dilettanti under 23, e alcuni sono approdati al professionismo: Davide Perona (dal 1991 al 1996) che ha ottenuto ottimi risultati, Florido Barale (1990 e 1991), Jacopo Mosca, professionista dal 2017 nella squadra americana “Trek Segafredo”, una delle venti squadre del “World Tour”, che equivale alla Coppa Campioni di calcio.

Dal 2003 è Presidente del Velo Club Esperia, che ha festeggiato cinquanta anni di attività, nel corso dei quali ha tesserato 1.470 atleti, organizzato 574 gare e conseguito 3.240 vittorie individuali.

"Ma la vita non è tutta rose e fiori - prosegue Campana -: l’anno scorso la sua famiglia è stata colpita da un gravissimo lutto, la perdita del figlio Paolo, che ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Aveva 23 anni. Proprio in quei giorni, la Federazione Ciclistica Italiana, aveva assegnato all’Esperia Piasco l’organizzazione del Campionato Italiano su strada per la categoria “Dilettanti Juniores”maschile e femminile, programmato a Cherasco il due e tre luglio 2022. Bruno era il responsabile della manifestazione e nonostante il cuore spezzato dal dolore, ha organizzato le due corse in maniera impeccabile, ricevendo unanime consenso da tutte le squadre che hanno partecipato alle due gare tricolori. Ma noi, non gli diamo il “Premio Fair Play 2022” per quanto fatto in cinquanta anni di attività, ma per il suo modo di interpretare il ruolo del dirigente sportivo che si occupa dell’attività giovanile".

Un caposaldo della “mission” del team presieduto da Salvatico è la lealtà, il rispetto delle regole e dell’avversario. Il club piaschese promuove valori assoluti come l’onestà, l’onore, la democrazia, la solidarietà sociale per creare e alimentare la cultura dello sport, partendo dal principio che una buona formazione sportiva accompagna e contribuisce anche alla migliore formazione del cittadino.

"Per il Presidente Salvatico - chiude Campana - le vittorie sono importanti, ma il vero obiettivo della Società è il reclutamento dei “giovanissimi” (mini corridori dai 7 a 12 anni) e sulla targa che consegneremo al Presidente, abbiamo riportato il suo credo “ alla radice di tutto, c’è che i ragazzini si devono divertire”.