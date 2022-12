Cuneoginnastica: le "piccole" dell'Artistica alle finali nazionali di Jesolo

Pala Arrex, Jesolo, Campionati italiani di squadra allieve di ginnastica artistica femminile della Federazione Ginnastica d’Italia. La squadra delle più giovani, le più piccole del settore agonistico di artistica, conclude con questo incontro nazionale il suo percorso di squadra, con la grande soddisfazione di aver portato a termine un intero campionato con grandissime soddisfazioni.

Questo campionato in Gold 3A è iniziato a ottobre con il bronzo regionale, per proseguire poi con il quarto piazzamento sia in regione che in campo interregionale e si è poi concluso alla finale nazionale con il venticinquesimo posto tra le migliori 40 squadre d’Italia.

Le giovani promesse, allenate da Chiara Giordano e accompagnate in gara dal tecnico regionale Monica Sola sono le cuneesi Caterina Reinero Shahini, Sophia Delfino e Adele Pace, insieme alla monregalese Eleonora Bessone.

Grande soddisfazione per la giovane squadra e le allenatrici che con tanta dedizione aspettavano questa qualificazione da un anno; lo scorso autunno, infatti, non venne conquistata per pochissimo. Queste ginnaste inoltre hanno dimostrato una maturazione e un miglioramento tecnico straordinario, aggiungendo elementi difficili di gara in gara, e gli errori in competizione sono stati veramente pochissimi.