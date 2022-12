Ginnastica d'Italia Ritmo Day, l'ASD Relevè è campione regionale

L'ASD Relevè è scesa in pedana per la categoria allieve livello B con Demichelis Aurora, Ejlli Eugena, Cinato Irene e Allasia Marta, che si sono laureate campionesse regionali con l'esercizio ai quattro cerchi.

"Abbiamo accolto con entusiasmo l'organizzazione di questa manifestazione federale in casa. Ringraziamo il Comune di Manta per la concessione del patrocinio, i gestori dell'impianto per la disponibilità e tutte le nostre ginnaste che a vario titolo hanno contribuito a rendere precisa la gara", commenta il presidente Miretti.

La squadra in gara capitanata da Cinato ha dato prova di grande crescita e dallo staff si dicono soddisfatte del percorso fatto e pronte a migliorare ancora.