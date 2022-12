Cuneo Granda Volley al lavoro per un 2023 di crescita

A due partite dal giro di boa di una stagione che vede la Cuneo Granda S.Bernardo ancora in corsa per la qualificazione alla Coppa Italia, nonostante una prima metà di stagione assai travagliata, la dirigenza della società di via Bassignano fa il punto della situazione e guarda con fiducia ad un 2023 di crescita e di raccolta di quanto seminato.

Dal riassetto di fine novembre è emerso un CdA compatto e determinato non solo a stabilizzare e rafforzare la struttura societaria, ma anche a trasmettere a squadra e staff tecnico la massima fiducia, con la convinzione che questo gruppo, una volta messe alle spalle le difficoltà dovute agli infortuni e assorbito i cambi in corsa, possa ambire a risultati ancora migliori rispetto a quelli preventivati a inizio stagione.

Il futuro passerà inevitabilmente dai risultati sul campo, ma la dirigenza è al lavoro per rendere il sodalizio biancorosso una società competitiva su tutti i fronti. Il primo dei quali è la sua casa, il palazzo dello sport di Cuneo, che nell'estate del 2022 è tornato a ospitare una tre giorni di pallavolo internazionale grazie a una regia guidata da Cuneo Granda Volley che ha posto le basi per nuovi eventi di caratura mondiale. Oltre ai lavori già completati con il rinnovamento del bar interno e della sala VIP, sono alle battute finali tanti progetti che permetteranno alla struttura di raggiungere il livello, se non superandolo, delle migliori arene italiane. In progettazione anche un impianto fotovoltaico e la palestra a impatto zero ed ecosostenibile che sorgerà di fianco al palazzetto.

Un palazzetto tirato a lucido non potrà non candidarsi a essere come già in passato sede di concerti, spettacoli e eventi a 360 gradi, e la dirigenza cuneese si sta muovendo anche in questo senso per capire come soddisfare al meglio le richieste di una piazza raffinata come quella di Cuneo.

Investimenti sul palazzetto, ma non solo: la società biancorossa ha ben chiaro l'obiettivo di realizzare una foresteria per le atlete della prima squadra e della Granda Volley Academy.

Il settore giovanile biancorosso è in forte ripresa dopo gli anni difficili causa Covid-19, dove la formazione di Serie B2 allenata dai coach Andy Delgado e Dimitri Panchenko attualmente terza in classifica a pari merito con Alba, è solo la punta dell'iceberg.Il progetto di welfare e inclusione sociale #WeAreFamily è un altro dei fronti su cui la società di via Bassignano intende puntare maggiormente, sia a livello locale, coinvolgendo sempre più realtà del territorio, sia a livello nazionale, esportandolo anche in altre regioni.

Dal campo al welfare, passando per la valorizzazione del palazzetto, la realizzazione della foresteria e la crescita della Granda Volley Academy, sono quindi numerose e molto ambiziose le sfide che attendono il rinnovato CdA della Cuneo Granda Volley, un gruppo di appassionati nel quale il presidente Dino Vercelli ha piena fiducia.