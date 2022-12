Volley A1F. L'ex Degradi punisce Cuneo: le Gatte vanno al tappeto per 3-1 a Busto Arsizio (FOTO)

Un attacco di Sofya Kutznetsova, miglior realizzatrice delle Gatte (Foto: Danilo Ninotto) e la fotogallery della partita di Busto a cura di PhotoSport & more

Brutto scivolone della Cuneo Granda S.Bernardo, che perde la sfida contro la diretta avversaria Busto Arsizio nella corsa verso l'ottavo posto, ultima piazza disponibile per l'accesso ai Quarti di Coppa Italia.

Alla E-Work Arena finisce 3-1 per le lombarde con parziali 22-25/25-20/25-22/25-22.

Cuneo in campo nel sestetto iniziale con Signorile in palleggio e l'opposto francese Lucille Gicquel, le due schiacciatrici di banda Szakmary e Kutznetsova, al centro la coppia Cecconello-Hall ed il libero Caravello.

Dopo un buon primo set nel quale Signorile e compagne sono riuscite ad imporre il loro gioco, le ragazze allenate da Marco Musso hanno preso confidenza con il campo e sono riuscite a primeggiare nei restanti tre dando sempre l'impressione di avere mentalmente salde le redini del gioco.

Unico scossone per le cuneesi la rimonta nella parte centrale dell'ultimo parziale, trascinate da una concreta Sofya Kutznetsova (18 punti miglior realizzatrice con Gicquel), ma non è stato sufficiente alle Gatte per raggiungere almeno il tie break: il pallonetto di Omuruyi ha spedito tutti negli spogliatoi.

"Sapevamo che era una partita difficile - il commento di Lucille Gicquel a fine partita - ma ci abbiamo messo del nostro commettendo troppi errori. Complimenti a Busto che ha giocato un'ottima partita, ma noi continuiamo a prendere troppi muri su palla alta. Così non si vince".

Sontuosa prestazione dell'ex Alice Degradi (22 punti), giustiziere di Cuneo soprattutto nel secondo e terzo set che ha incassato il premio di Mvp.

La Cuneo Granda S.Bernardo scende così in decima posizione in classifica, ferma a quota 13 punti e con un avversario all'ultima giornata che si chiama Novara.

Una partita da dentro o fuori per la squadra di Emanuele Zanini, che si giocherà nel giorno di Santo Stefano al palasport di San Rocco: un pomeriggio da sold out.