Volley A2/F: Lpm Bam Mondovì-Offanengo 0-3, capitan Bisconti non cerca alibi: "Brutto approccio...bella lezione!" (VIDEO)

Tonfo casalingo della Lpm Bam Mondovì, che nell'ultima giornata di andata di Regular Season si fatta superare dalla Chromavis Offanengo per 0-3. Un inatteso passo falso che ha fatto scivolare la squadra al 5° posto in classifica, vanificando così la possibilità di disputare in casa l'ottavo di finale di Coppa Italia. Nella corsa al Trofeo iridato, infatti, l'avversaria delle Pumine sarà la Ipag Montecchio, da affrontare in Veneto.

Classifica e Coppa Italia a parte, però, lascia perplessi soprattutto la prestazione delle ragazze di Solforati, apparse prive della dovuta concentrazione, contro un avversario che ha lottato con tutte le armi a disposizione, finendo per meritare a pieni voti la vittoria. Al termine del match abbiamo ascoltato il commento del libero Veronica Bisconti. Ecco la capitana del Puma ai nostri microfoni: