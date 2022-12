Volley A2/F: un Puma troppo brutto per essere vero! La Lpm Bam Mondovì viene superata in casa dall’Offanengo per 0-3

Il Puma anticipa i regali di Natale e confeziona 3 punti coi fiocchi per le avversarie! Una brutta Lpm Bam Mondovì viene superata in casa per 0-3 dalla Chromavis Eco Offanengo. Una sconfitta più che meritata per le Pumine, apparse poco determinate, imprecise e incapaci di reagire di fronte alle difficoltà. Le ragazze di coach Bolzoni invece hanno messo in campo una, anzi due marce in più e trascinate da una super Francesca Trevisan (18) hanno condotto in porto una vittoria che legittima l’ottima prestazione.

PRIMO SET: partenza all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre sul 3-3. Il primo break è in favore delle pumine, che dopo l’ace di Chiara Ripalbelli si portano sul 6-4. L’errata pipe di Decortes ristabilisce la parità 7-7. Pumine impacciate e a tratti sornioni, con l’Offanengo che ne approfitta per andare sul 7-9. Mondovì reagisce e si torna sul 10-10. In campo convincono di più le cremasche, particolarmente incisive in attacco. Sul 10-13 arriva la richiesta di time-out di un coach Solforati per nulla soddisfatto. Al rientro in campo arriva la reazione delle pumine, che piazzano un break di tre punti consecutivi. Torna a farsi pericoloso l’Offanengo, bravo a sfruttare a dovere la fragilità in fase di ricezione delle monregalesi. Si arriva così sul 13-16. Nuova rincorsa delle pumine, che mettono la freccia e vanno a condurre 17-16. Time out chiesto da coach Bolzoni. Le padroni di casa aumentano il vantaggio e volano sul 21-18. Vantaggio, però, che si scioglie come neve al sole. Nuova interruzione tecnica con il secondo time out chiamato dalla panchina dell’Offanengo. Si rientra in campo e le lombarde prima ritrovano la parità e poi il vantaggio grazie all’ace di Galletti. Time out di coach Solforati sul punteggio di 21-22. Ancora un ace per le ospiti, questa volta con Giulia Bartesaghi e per l’Offanengo arrivano due set-point. Al secondo tentativo arriva il primo tempo vincente di Galletti, che fissa il punteggio sul 23-25.

SECONDO SET: ospiti vivaci anche in avvio di secondo set e punteggio di 0-2. Si torna in parità sul 3-3. Le pumine provano ad alzare il ritmo portandosi sul 6-4. Nuova parità sul 7-7. Ancora un break per Offanengo avanti 9-12. Nel frattempo fa il suo ingresso in campo Alessia Populini, all’esordio casalingo. Punteggio in equilibrio sul 12-12. Si continua a lottare punto a punto, con le due squadre sul 18-18. Time out chiesto da coach Solforati sul 19-20. Poco dopo lo imita il collega Bolzoni sul 21-21. Il muro monregalese non riesce ad arginare a dovere gli attacchi ospiti e si arriva così sul 22-23. Ancora un time out chiesto dalla panchina dell’Offanengo sul 23-23. Al rientro in campo arriva l’errore delle cremasche, che vale il set point per le pumine. La Chromavis annulla la chance della Lpm e si guadagna un set-point. Time out chiesto da Solforati. Le pumine si complicano la vita e le ospiti piazzano il punto del 24-26.

TERZO SET: doppio ace in avvio di Bartesaghi. Lpm che sembra aver accusato il colpo. Ancora un ace di Bartesaghi e punteggio sullo 0-5. Time out di un incredulo Bartesaghi. Le ospiti volano sulle ali dell’entusiasmo e volano a +7. La Lpm prova ad accorciare le distanze e dopo l’attacco vincente di Laura Grigolo si porta a quattro punti dalle avversarie. Sull’8-12 coach Bolzoni chiama il time out. Ace di Chiara Ripalbelli e altri due punti rosicchiati. L’Offanengo torna a spingere e torna a +5. Time out di coach Solforati. La rimonta fallisce e si arriva sukl 18-24. L’errore di Alessia Populini chiude il match sul 18-25.