Volley A2M, Cuneo ai Quarti di Coppa Italia come ottava: affronterà Vibo in trasferta

Un intenso brivido lungo la schiena, ma alla fine, nonostante i risultati maturati sugli altri campi a completamento della 13ª giornata di andata della regular season, la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo riesce a staccare il biglietto per i Quarti di Finale di Coppa Italia.

Hanno vinto da tre punti tutte le squadre che stavano dietro a Cuneo: 3-0 di Porto Viro in trasferta su Ravenna, 3-1 di Castellana Grotte con Santa Croce e di Cantù su Grottazzolina, ma in virtù delle partite che si dovranno recuperare mercoledì prossimo l’ottava piazza nella quale è scivolata la BAM Acqua S.Bernardo è inattaccabile.

Restano sì da disputare Vibo Valentia-Reggio Emilia e Castellana Grotte-Porto Viro, ma saranno ininfluenti. La sfida tra pugliesi e veneti perché entrambe le squadre sono già davanti a Cuneo, ma anche l’insidia che avrebbe potuto rappresentare la sfida calabrese alla fine lascerà la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo in una botte di ferro: qualora gli emiliani riuscissero a piazzare il colpaccio in casa della Tonno Callipo, la squadra di Max Giaccardi finirebbe comunque ottava in virtù del quoziente set che le arride.

Anche in caso di vittoria di Reggio per 3-0, la squadra emiliana salirebbe a sette vittorie, tante quante ne ha ottenute Cuneo. A questo punto diventerebbe determinante il fattore set: 27 quelli vinti contro i 26 persi, quindi +1 di differenza. Cuneo, invece, ne ha vinti 25 contro i 22 persi: differenza di +3. Due set che faranno la differenza.

Si giocherà in gara secca giovedì 29 dicembre in Calabria, dove Cuneo affronterà la prima della classe, Vibo Valentia. Una sfida che potrebbe sembrare a pronostico chiuso in favore della Callipo, ma non è così. I valori tecnici tra le squadre non sono così marcati come la classifica potrebbe far pensare: la Cuneo “versione casalinga” può giocarsela con qualunque avversario.

Vero, si giocherà in trasferta, ma siamo convinti che nella testa dei ragazzi di Giaccardi debba semplicemente scattare qualcosa: la questione tecnica c’entra poco. I cuneesi sono finiti in una sorta di tunnel nelle gare fuori casa e non riescono ad intravedere la luce: una vittoria esterna di quelle pesanti come quella con Vibo sarebbe la molla ideale per un’inversione di tendenza.

Inversione che, Coppa a parte, sarà inevitabile trovare prima o poi perché gli obiettivi della società piemontesi sono chiari. E vincere solo in casa serve poco.