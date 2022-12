Volley Femminile: il tabellone della Coppa Italia di serie A2

Con la chiusura del girone di andata di “Regular Season” di serie A2 Femminile, si è definito anche il tabellone della Coppa Italia Frecciarossa edizione 2022/2023, che vedrà il suo epilogo il 29 gennaio a Bologna. Le squadre che nei due gironi hanno chiuso questa prima parte di stagione al 1° e 2° posto accedono direttamente ai quarti di finale.

Le formazioni dalla terza alla sesta posizione, invece, dovranno affrontare il turno degli ottavi in gara unica da giocarsi in casa della squadra meglio classificata. La Lpm Bam Mondovì, che ha chiuso al quinto posto nel girone A, ospiterà l’11 gennaio (ORE 20,30) in trasferta la 4^ del girone B, la Ipag Montecchio. Chi la spunterà in questo ottavo di finale incontrerà nei quarti la Millenium Brescia. Ecco di seguito il tabellone completo della Coppa Italia: