I ringraziamenti dei capigruppo del gruppo scout Agesci "Saluzzo 1" per il Pranzo di Natale

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio direttore,

dopo gli anni pesanti del Covid ce l’abbiamo fatta: domenica 18 dicembre è stato possibile tornare ad incontrarsi e passare insieme il Pranzo di Natale. Siamo i capigruppo del gruppo scout Agesci «Saluzzo 1» e chiediamo un po’ di spazio alla sua testata per raccontare la nostra festa e per alcuni, numerosi e doverosi, ringraziamenti (sperando di non dimenticare nessuno!).

Trascorsi gli ultimi due anni in cui è stato davvero difficile vivere attività scout, dall’autunno abbiamo ricominciato a incontrare i nostri bambini e ragazzi per riunioni e uscite regolari. Arrivati a fine anno, a molti di noi scout e a tante famiglie è tornato in mente l’appuntamento festoso che da oltre un decennio organizziamo prima della pausa per le Feste.

Così, grazie alla disponibilità del nostro gruppo di “grandi”, ragazze e ragazzi del Clan (tra i 17 e i 21 anni), domenica ci siamo ritrovati nel teatro-salone parrocchiale di Falicetto (Verzuolo) per una polentata e una tombolata insieme. Andiamo con ordine.

Ringraziamo don Marco Gallo, parroco di Verzuolo e nostro ex capo e assistente ecclesiastico, per averci accolto per tutta la giornata prima in chiesa per la messa e poi per il resto della giornata nei locali della parrocchia falicettese.

Grazie, inoltre, a tutta la Pro loco di Falicetto (in particolare Matteo e Gabriele) per averci imprestato la cucina, sedie, tavoli, pentole e tanto altro.

Grazie a Valter Marchetti della panetteria della frazione che domenica, giorno di chiusura, si è gentilmente dato disponibile per montare la panna che abbiamo servito con i panettoni.

Grazie al Comitato del Forno di Castellar che ci ha imprestato il pentolone per cuocere la polenta per oltre 150 invitati.

Grazie alle tante famiglie che hanno collaborato aiutandoci con camion e furgoni per trasportare le attrezzature, la spesa e tutto il necessario per il pranzo.

Un grazie davvero speciale alla nonna dei nostri ragazzi Federico, Alessandro e Giovanni che ha cucinato il sugo di salsiccia per tutti: molto buono e apprezzato dai commensali!

Grazie a tutti i genitori del gruppo «Saluzzo 1» che, sempre domenica, hanno partecipato ed hanno animato la nostra prima assemblea dei soci, perché dal 2022 la nostra associazione nazionale è entrata nel “terzo settore” e questo è uno dei tanti nuovi adempimenti: si è trattato di un importante momento di democrazia associativa e di partecipazione, in controtendenza rispetto all’individualismo imperante e alla voglia di isolarsi e di non impegnarsi per il “bene comune” in tutte le sue forme e sfaccettature. Senza questi momenti non ci sarebbero il gruppo e lo scoutismo.

Grazie a chi ha fatto donazioni come panettoni, a chi ci ha fatto delle commissioni e ha ritirato materiale o altro per noi.

Grazie al nostro giovane amico Roberto e al caseificio “Valform” per l’offerta di formaggio con cui abbiamo preparato la polenta concia.

Grazie al nostro assistente ecclesiastico don Marco Casalis che è passato a salutarci, nonostante la giornata piena in parrocchia a Piasco.

Grazie a Isa Barolo per la sua testimonianza, il suo impegno e per la borsa di studio che ha creato in ricordo della figlia Chiara, capo scout del nostro gruppo, che ci ha lasciato prematuramente da qualche anno.

Grazie a ragazzi e ragazze del Reparto (12-16 anni) per aver organizzato e animato la tombolata con cui abbiamo concluso il pomeriggio.

Grazie a tutti quei genitori che si sono fermati fino all’ultimo e ci hanno aiutato a pulire e riordinare i locali per cercare di raggiungere un obiettivo comune di tutte le attività scout, lasciare il posto un po’ migliore di come l’abbiamo trovato, una citazione del nostro fondatore B. P.

Adesso, dopo questa domenica insieme, per noi scout è un po’ più Natale e approfittiamo per augurare Festività felici e serene a tutti i saluzzesi.

Le attività riprendono il 14 gennaio, dopo la pausa di fine anno. Per info e aggiornamenti www.saluzzouno.it, Fb e Instagram.

I Capigruppo Carlotta ed Emanuele