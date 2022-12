Confartigianato Fossano, scambio di auguri alla cena di Natale

Venerdì 16 dicembre la Presidenza di Confartigianato Cuneo, Zona di Fossano, ha voluto riunire il direttivo e gli impiegati come da tradizione per lo scambio di auguri di buone Feste Natalizie, in occasione della cena di Natale, un momento come sempre caratterizzato da una magica atmosfera, da celebrare in armonia e in allegria e attraverso lo stare a tavola, con un valore che va oltre il semplice scambio di auguri Natalizi, ed è l'opportunità per trascorrere qualche ora in compagnia, mettendo da parte il lavoro e i ritmi frenetici degli impegni quotidiani.

"Un momento che rafforza e consolida i rapporti di cooperazione e di amicizia tra le diverse figure che compongono il Direttivo, e di chi lavora all'interno dell’Associazione, finalità tutte che oggi più che mai assumono una certa e significativa valenza", ha dichiarato il Presidente Comm Clemente Malvino. "A nome della Presidenza della Zona di Fossano, mi preme esprimere un caloroso ringraziamento e rinnovare gli auguri di Buone Feste a tutti gli intervenuti, al Direttivo tutto, unitamente ai dipendenti, al Primo Cittadino di Fossano Dario Tallone, e al Presidente della Cassa di Risparmio Dott. Antonio Miglio, che non hanno voluto mancare a questo appuntamento. Una presenza che sta a sugellare e rafforzare ulteriormente i rapporti di collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la Cassa di Risparmio di Fossano con gli Artigiani, una realtà territoriale che da sempre si distingue per la sua laboriosità e dinamicità”

Un convivio che ha visto la presenza di una trentina di invitati, in primis il Consiglio al completo, i dipendenti tutti, e come ospiti d’onore il Primo Cittadino di Fossano Dario Tallone, il Presidente Cassa Risp. di Fossano Dott. Antonio Miglio, con il Direttore Enzo Ribero e la Segretaria del Consiglio Rag. Monica Ferrero.

La serata si è poi conclusa con un brindisi e con la consegna di un piccolo omaggio ai presenti, con l’auspicio di trascorre delle buone vacanze Natalizie e che il nuovo anno 2023, sia finalmente preludio di un anno di serenità per tutti.