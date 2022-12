A Cuneo formiamo i professionisti della bellezza

Dal 1998 il centro di Cuneo eroga percorsi di qualifica professionale nei settori della bellezza con due tipologie di qualifica triennale (clicca qui per consultare):

Acconciatura

Estetica

Da quest’anno, dopo il 3° anno di Acconciatura è possibile frequentare il Diploma abilitante (clicca qui per visionare il Diploma acconciatore)

Il punto di forza di AFP CN è quello della qualità dei suoi percorsi.

Da anni al Network Poliestetico di Milano®, attuando costantemente un protocollo di azioni che portano l’Istituto a qualificarsi come “Ateneo della Bellezza e della Cosmesi”, esprimendo una nuova categoria accademica nel settore del Beauty.

I docenti lavorano in equipe interdisciplinari e sono costantemente formati a livello psico-pedagocico e professionale. L’allievo è seguito da un tutor capace di instaurare un rapporto di stima e di fiducia sia con lui che con la famiglia. Le metodologie didattiche sono in continua evoluzione e sono attraenti e inclusive. Durante lo stage hanno la possibilità di sperimentare le nozioni acquisite a scuola o nei laboratori, in contesti lavorativi accuratamente selezionati dal referente dell’alternanza scuola-lavoro in base ai criteri dell’innovazione e della sicurezza, mentre a fine percorso, un Referente dei Servizi al Lavoro si prenderà cura dell’inserimento lavorativo”.

La nostra scuola è bellissima, curata, luminosa, ben decorata: un luogo in sentirsi bene.

Offre laboratori all’avanguardia in cui si respira e si insegna “la Bellezza” con attrezzature, materiali e prodotti d’eccellenza grazie alla collaborazione con aziende leader del settore beauty insieme alle quali abbiamo instaurato un rapporto di co-progettazione dei contenuti professionalizzanti. Questo il caso di Professionhair®, nostra azienda madrina, grazie alla quale possiamo far utilizzare ai nostri allievi la più preziosa collezione di prodotti professionali per capelli, o di Dual Trend®, azienda madrina operante nel settore medicale e dell’estetica professionale, grazie alla quale i nostri allievi hanno a disposizione le più evolute tecnologie estetiche e una specifica e altamente qualificata formazione tecnico-scientifica.

Acconciatura

(Clicca per consultare la scheda corso)

Una qualifica triennale in un settore che non conosce crisi, un vero trendy job, che offre concrete opportunità di lavoro, anche come libero professionista. Si parla di “liceo della bellezza”, dove sperimentare in attrezzati ed eleganti laboratori tutte le tecniche necessarie a diventare ottimi professionisti: accoglienza del cliente, tecniche di corretta diagnosi per cute e capelli, tecniche di detersione e massaggio cutaneo, varietà di pieghe, tecniche di colorazione, permanente e tecniche di taglio sia maschili che femminili. I corsi sono erogati con il sistema duale che, a partire dal 1° anno, prevede l’esperimento dell’Impresa simulata (della durata di 400 ore) attraverso un contesto lavorativo animato dagli allievi, a cui fa seguito nel 2° e nel 3° anno un periodo di tirocinio presso aziende del settore. Proprio la collaborazione continua tra AFP e mondo delle imprese è il nostro punto di forza e costituisce la base dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Nei nostri percorsi, inoltre, è prevista la presenza di un tutor che segue, aiuta e motiva gli studenti, portando avanti un dialogo continuo con le famiglie.

Estetica

(Clicca per consultare la scheda corso)

Essere Estetista significa avere in mano le competenze e gli strumenti per promuovere la bellezza e il benessere, oggi più che mai importanti per molte persone. Una professione utile, con un mercato attivo e in crescita, che offre la possibilità di esprimere pienamente capacità creative, artistiche e manageriali.

Docenti specializzati, tutor, coordinatori supportano le classi nella scoperta di un mestiere più che mai contemporaneo, in continua evoluzione e sempre più richiesto.

Punti di forza del percorso sono lo stage e l’alternanza fra lavoro e studio che consentono immediatamente di mettere in pratica le conoscenze teoriche.

Alla fine del percorso triennale con esito positivo, l’allievo consegue la Qualifica regionale di operatore del benessere/profilo estetista e può decidere poi di frequentare l’ulteriore 4° anno, con valenza abilitante all’esercizio dell’attività professionale.

Oggi AFP fonda il suo agire su una formazione autentica che si costruisce dal basso con il protagonismo di allievi, docenti e famiglie.

Vi aspettiamo nel centro per farvi conoscere da vicino la nostra realtà e il suo valore.

Potrete confrontarvi con i docenti, con gli allievi, con i tutor e visitare i nostri laboratori.

Sito: http://www.afpdronero.it/

Contattaci a Cuneo: 0171-693760

E-mail segreteria.dronero@afpdronero.it o andrea.devoto@afpdronero.it