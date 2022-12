A Cuneo l’anno nuovo porterà i lavori per un nuovo piano regolatore

Così ha concluso il proprio intervento l’assessore cuneese Alessandro Spedale, che in consiglio comunale ha risposto a un’interpellanza presentata dal consigliere Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia). Al centro, il piano di coordinamento relativo alla probabile costruzione di un nuovo supermercato cittadino, nell’area compresa tra corso DE Gasperi e via Cascina Colombaro nei pressi della caserma dei vigili del fuoco.

“Sarebbe il quinto, nella zona – ha sottolineato Bongiovanni - . Una proposta del tutto legittima ovviamente, ma che permette di aprire un dialogo politico molto importante: la tematica del progressivo consumo di suolo continua a non essere affrontata con fermezza. Chiediamo quindi a sindaca e assessore di prendere in considerazione la possibilità di ridurre in tempi brevi le attività responsabili del continuo consumo di suolo del nostro territorio, di procedere con una variante strutturale per modificare il piano regolatore e di realizzare un censimento delle strutture inutilizzate”.