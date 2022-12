A Rifreddo altri 300 mila euro dal PNNR per completare la “Cittadella degli anziani”.

Non si ferma la serie impressionante di finanziamenti regionali e nazionali che il comune di Rifreddo sta portando a casa in quest’ultimo periodo. Ultima acquisizione 300mila euro dal PNNR per completare la “Cittadella degli anziani Tarcisio Dastrù”. Un finanziamento certo non paragonabile a quelli di 1 milione e da 2,5 milioni recentemente ottenuti ma che permetterà al piccolo ente di realizzare compiutamente uno dei sui progetti socialmente più rilevanti.

“Sono davvero felice - ha commentato il primo cittadino Cesare Cavallo - di essere riuscito ad ottenere le risorse per completare la nostra Cittadella degli anziani. Un progetto a cui tengo molto perché da un lato ci consentirà di avere una struttura per gli anziani autosufficienti e dall’altro perché si inserisce nella nostra strategia complessiva di riqualificazione del centro cittadino”.

Ritornando al finanziamento occorre dire che lo stesso è stato ottenuto a valere sul bando PNRR “Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’ambito della Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” e che lo stesso è stato valutato come primo in provincia di Cuneo, secondo in Piemonte e tra i primi cinquanta a livello nazionale.

Entrando nel dettaglio della proposta progettuale va sottolineato che l’amministrazione comunale ha presentato alcuni mesi fa un progetto per concludere gli alloggi internamente e provvedere alla riqualificazione del piano terra, del terrazzo esterno e del cortile. Più in dettaglio la struttura a regime avrà sei minialloggi per anziani autosufficienti (3 al primo e 3 al secondo), al piano terra ci sarà spazio per la sede del gruppo Alpini ANA di Rifreddo e del Centro Anziani del paese, oltre che altri tre locali, potenzialmente utilizzabili dalle associazioni rifreddesi. A questi spazi verrà aggiunto, al primo piano, un terrazzo comune coperto e riqualificato il cortile attraverso una nuova pavimentazione a pietre di Luserna e Porfidblock. Scelte che renderanno la struttura oltre che molto funzionale anche decisamente bella dal punto di vista estetico.