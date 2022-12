Al parco dell'Ingenio di Busca inaugurata la stazione agro-meteorologica

La stazione meteorologica attiva da pochi giorni nel parco dell’Ingenio, inaugurata ieri, è di nuova generazione, con installazione di pali IoT progettati appositamente, è alimentata a pannelli solari e batterie e con trasmissione dati a tramite ponte radio lorawan. I dati prodotti dalla stazione, aggiornati ogni 15 minut, saranno liberamente consultabili sul sito internet del Comune, sul portale Meteopiemonte e sull’app i-gate. I sensori meteo di ultima generazione forniscono accurate misure della temperatura dell’aria, dell’umidità relativa, del vento con direzione e intensità, della bagnatura fogliare e della concentrazione degli elementi inquinanti.





“La stazione potrebbe essere il primo tassello – afferma il sindaco Marco Gallo che segue in particolare i progetti stazione meteo e mongolfiere - del progetto Clima Km 0 che ci è stato proposto dall’associazione buschese Datameteo Educational. Avere sotto controllo i dati certi e tempestivi forniti dalla stazione meteo è importante per interventi mirati soprattutto in agricoltura e per la qualità dell’aria”.



“L’obiettivo è creare una sinergia tra enti pubblici – aggiunge la assessora Beatrice Aimar che segue in particolare l’iniziativa -, associazioni e aziende private al fine di mettere in comune competenze, tecnologie ed esperienza per realizzare un vero e proprio laboratorio meteorologico, anche per studenti universitari, utile sia al monitoraggio della qualità dell’aria sia per lo studio del micro clima a cielo aperto a Busca, il cui territorio passa in una manciata di chilometri, dai 300 metri slm del settore di pianura ai 1500 metri del settore montano. Inoltre, anche la stazione di partenza dei voli in mongolfiera si giova di questo progetto”.



“E’ necessario avere stazioni meteo disseminate anche a breve distanza- spiega Paolo Caraccio di Datameteo Educational, curatore del progetto – perché, come i dati registrati nei primi giorni di prova hanno già evidenziato, i valori sono assai differenti anche a breve raggio. Le minime termometriche presentano quasi 4°C di differenza tra Busca e Caraglio. Il microclima, infatti, può cambiare anche di molto a seconda dello sviluppo urbano e del tipo di coltura impiantata anche a pochi chilometri di distanza. Avere misure precise dei principali parametri meteorologici aiuta a capire meglio l’evoluzione climatica e rende disponibili, in questo caso gratuitamente, accurati dati agrometeorologici, determinanti nelle previsioni del tempo e utili, ad esempio, a programmare le irrigazioni e tutti gli altri interventi in agricoltura e anche nel settore delle polizze assicurative, che tengono conto dei parametri meteorologici desunti da sensori meteo certificati. Non dobbiamo però confondere i dati meteo, che illustrano la situazione in tempo reale, con le previsioni meteo: i primi sono indispensabili per elaborare le seconde. Sul totem nella centrale piazza della Ross per ora sono diffusi soltanto i dati meteo”.



Al progetto, finanziato dal Comune, hanno contribuito l’associazione Ingenium, che ospita la stazione nel parco-museo,TecnoWorldGroup, che ha progettato e realizzato i pali e le staffe per il montaggio, e LAB 3841 di Cuneo, che ha donato un innovativo sensore per la misura degli inquinanti e le polveri sottili.