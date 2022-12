Al Rondò dei Talenti di Cuneo è stato inaugurato il progetto PLIN

Un centro di competenza orientato allo sviluppo dei XXI Century Skills attraverso iniziative didattiche e formative altamente innovative, interdisciplinari e a forte impatto sociale.

Un progetto ambizioso promosso e sviluppato da un partenariato di soggetti (Wonderful Education, Tautemi Associati e Prokalos) oggi riunito in un’omonima impresa sociale che integra un ampio ventaglio di competenze e professionalità, per integrare ricerca e tecnologia, divulgazione e formazione esperienziale, crescita di competenze e impatto sociale.

Questa, in breve, la filosofia di PLIN (Projects for Learning Innovation), il nuovo spazio inaugurato lo scorso 16 dicembre al primo piano del Rondò dei Talenti di Cuneo, l’edificio che la Fondazione CRC ha trasformato in un nuovo polo educativo e formativo aperto alla comunità.

Due in particolare i momenti pubblici organizzati: in apertura un incontro con le scuole per scoprire l’offerta didattica di PLIN per il 2023 e sviscerare le opportunità del PNRR in chiave progettuale tra Next Generation Classrooms e Next Generation Labs; alle ore 18.00, invece, spazio alla tavola rotonda “Il paradigma dell’innovazione: education, imprese, Pubblica Amministrazione”.

L’educazione del futuro tra innovazione didattica e tecnologia, ma anche uno sguardo alle imprese del domani tra competenze e impatto.

Diversi i relatori di prestigio intervenuti: Ezio Fregnan (Direttore Comau Academy), Luca Panini (CEO Franco Cosimo Panini editore), Donatella Solda (Direttrice FEM - Future Education Modena, Presidente EdTech Italia), Andrea Garnero (Economista del lavoro presso la Direzione Occupazione, Lavoro e Affari sociali dell’OCSE), Giorgio Proglio (Founder & Ceo TabUi App) e Domenico Lanzilotta (Direttore editoriale City Vision).