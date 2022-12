Bra, i fiori della Madonna sotto la neve regalano spettacolo [FOTO]

Succede a Bra, dove le cronache raccontano di un evento straordinario accaduto il 29 dicembre 1336 e legato all’apparizione della Beata Vergine Maria, intervenuta in soccorso di una donna e del piccolo che portava in grembo: pruneto selvatico fiorito in pieno inverno e masnadieri messi in fuga da un raggio di luce accecante.