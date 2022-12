Cortemilia, un nuovo mezzo e modulo anti-incendio boschivo per i Vigili del Fuoco volontari

Sabato 3 dicembre i Vigili del Fuoco Volontari di Cortemilia hanno festeggiato, come da tradizione, la patrona Santa Barbara, al termine della S. Messa delle ore 18.15 nella chiesa di San Pantaleo, hanno cenato presso la Pizzeria Trepiasì di Cortemilia. Durante la cena, alla presenza del Sindaco Roberto Bodrito, hanno festeggiato il pensionamento del Vigile del Fuoco Volontario Paolo Viglione, ormai in congedo, in riconoscimento della sua carriera.

Presenti alla cena anche i 5 nuovi volontari che negli anni scorsi avevano intrapreso il percorso di formazione per diventare Vigili del Fuoco Volontari e che alcuni di loro, lo scorso mese, hanno conseguito l’esame di qualifica entrando ufficialmente nell’organico di Cortemilia. Christopher Ropolo (ingresso ad Ottobre 2020), Massimo Prato (ingresso a Luglio 2022), Claudio Franchello, Marco Mollea e Marco Moraglio (ingresso a Novembre 2022). A gennaio 2023 inoltre, Giovanni Viberti si preparerà per iniziare anche lui il corso di formazione con l’obiettivo di inserirsi il prima possibile nella squadra di Cortemilia.

"Un impegno costante, prestato anche a costo di sacrifici personali e di impiego del proprio tempo libero che per Cortemilia e per i 16 comuni che fanno parte del distaccamento significa davvero molto". Con queste parole il Sindaco ha ringraziato tutto il distaccamento ed in particolare i nuovi ingressi: "Un ricambio generazionale e l’immissione di forze fresche, è sempre necessario".

Nel 2019, il Comune di Cortemilia aveva partecipato ad un bando Regionale per l’erogazione di contributi a favore di Enti Locali con sedi di Distaccamento, risultando ammissibile per un importo di contributo pari a € 20.000 con cofinanziamento di € 24.000 da parte del Comune stesso e dai Comuni del distretto. Grazie a questo contributo, è stato acquistato un Ford Ranger che presto verrà allestito e successivamente collaudato e consegnato direttamente al distaccamento di Cortemilia, a disposizione dei circa 8.000 abitanti che l’area di competenza comprende. Contestualmente, un nuovo modulo anti-incendio boschivo che sarà montato sul Ford Ranger è stato donato dal Comune di Serravalle Langhe, al quale tutto il distaccamento e l’Amministrazione Comunale esprime il proprio ringraziamento.

In conclusione, Bodrito ha commentato: "Mi auguro che l’arrivo di questi nuovi mezzi possa dare ulteriore slancio ed entusiasmo anche ad altri giovani locali, per tenere vivo e funzionale questo importante servizio per Cortemilia e per tutto il territorio di competenza. Congiuntamente con il Capo Distaccamento Giancarlo Giachino siamo riconoscenti verso il Comando Provinciale di Cuneo, che dopo aver accolto le nostre richieste, in questi giorni ci ha confermato che verrà consegnato un mezzo APS Eurocity a disposizione per poter rendere pienamente operativo il nostro distaccamento".