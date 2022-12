Distretto diffuso del commercio Alba-Bra diventa "TabUiato"

Gli 81 comuni appartenenti al Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra saranno ulteriormente mappati da TabUi. Un altro passo avanti per l’App di realtà aumentata che evidenzierà i luoghi di interesse rappresentando una vetrina imperdibile per le attività commerciali che potranno così farsi conoscere e vendere online i prodotti con uno spazio personale dedicato.



Un progetto reso vincente dal gioco di squadra, come spiega Giorgio Proglio, Ceo e fondatore di TabUi: «Sono tanti gli attori che devo ringraziare per la grande opportunità e per aver compreso l’essenza del nostro progetto: i Comuni di Alba e Bra e le rispettive Associazioni Commercianti - partner stabili del Distretto con i loro direttori Fabrizio Pace e Luigi Barbero -, il Manager del Distretto Marco Scuderi e il suo collega Enzo Basso. tabUi sta lavorando in maniera sempre più capillare all’interno dei comuni, vero motore della bellezza e volano turistico della nostra zona, ma non solo. In tutta Italia stiamo creando una rete d’eccellenza, che ad oggi comprende oltre 120 chicche e che continua a crescere giorno per giorno. Le persone potranno avere informazioni turistiche, commerciali, culturali e enogastronomiche. Un flusso di condivisione unica che permetterà ai turisti di conoscere le unicità della nostra zona, e ai nostri concittadini di addentrarsi nei tesori del nostro Paese».



Il successo di TabUi non si misura solo dai numeri dei comuni “TabUiati” e dei download, ma anche dalla qualità delle collaborazioni. Le ultime sono state con due colossi, come Moovit, leader della mobilità e Satispay, app che permette di gestire i pagamenti. «Vogliamo crescere partendo dal nostro territorio, ma con un approccio dinamico che sappia parlare in maniera chiara e innovativa agli utenti, fornendo tutti servizi necessari per costruirsi e godersi il proprio viaggio ideale», ha concluso Proglio.