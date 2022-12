Grande successo per la campagna di inizio scuola sull'ambliopia per le scuole dell'infanzia di Cherasco

Si è conclusa martedì 29 novembre la campagna di prevenzione dell’ambliopia promossa dal Lions Club Cherasco in collaborazione con le scuole dell'infanzia di tutto il territorio comunale, che ha riguardato circa 160 bambini tra i 4 ed i 5 anni.

L’ambliopia (detta anche “occhio pigro”) è una patologia oculare tipica dell’età infantile che può diventare irreversibile se non trattata nei primissimi anni di vita.

Può essere provocata dalla presenza di disturbi visivi che alterano il normale sviluppo della vista. Le principali cause di ambliopia sono i difetti rifrattivi, specie se monolaterali, e lo strabismo.

La visione è una funzione complessa, cui partecipano numerose componenti sensoriali e motorie che si evolvono in maniera graduale nei primissimi anni di vita, ed i danni a carico dell’apparato visivo che si verificano in età pediatrica sono spesso totalmente o parzialmente recuperabili soltanto grazie ad un tempestivo e mirato controllo oculistico e ortottico e ad un appropriato trattamento riabilitativo.

Non sempre è possibile accorgersi se il proprio bambino presenta problemi di vista: per questo è necessario portare il proprio figlio ad una visita oculistica-ortottica entro i tre anni di età.

La campagna di prevenzione, promossa dai Lions su tutto il territorio nazionale, si propone due obiettivi: il primo è quello di sensibilizzare genitori e insegnanti sulle problematiche da deficit dell’acutezza visiva nei bambini in età pediatrica. Troppo spesso infatti la prima visita oculistica-ortottica viene effettuata in età già avanzata, o addirittura non viene effettuata del tutto.

Il secondo obiettivo è quello di contribuire alla tempestiva identificazione di eventuali deficit visivi nei bambini per favorirne le cure adeguate, nei casi in cui non sia ancora stato effettuato un controllo specialistico.

Lo screening è stato curato dalla Dottoressa Carla Blengio (esperta Ortottista e Presidente AIOrAO Nazionale), seguendo protocolli precisi, efficaci e non invasivi, con il supporto logistico di alcuni soci del Lions Club Cherasco.

"Desidero ringraziare i Dirigenti e – soprattutto – le insegnanti' dice il Presidente del Club Fulvio Zorniotti, che hanno creduto nel progetto con grande responsabilità ed hanno saputo gestire in modo esemplare il percorso dei bambini, rendendo il nostro lavoro rapido ed efficace".

Le attività si sono svolte nelle giornate del 14 e 15 novembre nella scuola dell'infanzia della frazione Bricco, il 17 ed il 18 della frazione di Roreto ed il 28 e 29 a Cherasco.

"Ai genitori di 14 bambini è stato consigliato di effettuare un ulteriore approfondimento presso uno specialista in tempi brevi - riferisce la Dottoressa Blengio - mentre per 34 è stato suggerito di monitorare la vista eseguendo una visita oculistica non urgente. Le percentuali sono sostanzialmente in linea con la media nazionale e confermano l'attenzione necessaria al tema della vista fin dall'infanzia".

Per tutti i Lions coinvolti, impagabile la gratificazione dei sorrisi dei bimbi e la consapevolezza di aver realizzato ancora una volta un servizio davvero utile alla comunità.