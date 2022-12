La scala monumentale del Castello location per il cortometraggio di Natale di Racconigi

La scala monumentale del castello di Racconigi ha ospitato le riprese del canonico cortometraggio racconigese natalizio, giunto alla sua 4° edizione. Il cortometraggio è stato pubblicato sui canali social il 18 dicembre (LINK https://fb.watch/hvggZ8-mPQ/ ) ottenendo da subito un grande giro di condivisioni.

Quest’anno Racconigi si è metaforicamente unita attraverso la musica per lanciare un messaggio di pace e speranza, sulle note di una cover musicale del brano “We are the world” realizzata da sei cantanti racconigesi sotto la direzione artistica di Piero Vallero (polistrumentista e cantante che vanta collaborazioni con grandi nomi della musica italiana tra cui i Pooh, Ornella Vanoni e E.R).

I solisti hanno cantato accompagnati da un orchestra di musicisti di Racconigi nella splendida cornice della scala monumentale del Castello: tra loro hanno partecipato volti noti e storici della musica cittadina tra cui le corali “Le Verne” e “Le Filere”, il coro parrocchiale, gli allievi dell’Istituto Muzzone a indirizzo musicale, gli studenti dell’Istituto Fergusio, la Banda Musicale di Racconigi, il batterista Ricky Panero e il chitarrista Pier Sergio Fossato, i DJ Pat e Niko e vari cantanti amatoriali.

Il microfono dei solisti è stato affidato ai cantanti professionisti Agostino Falletta, Chiara Catrambone, Fabiola Falletta, Gualtiero Alladio, Lorenzo Mantovani e Oriana Paschetta.

Ad accompagnare le magnifiche note di We are the world, la coreografia di Tommaso Marengo, ballerino della Experience Dance Company e studente della Naima Academy di Genova che racconta in tre fasi e tre location la tragedia della guerra prima (con il richiamo alle armi e la partenza verso un futuro incerto) , durante (il buio e la nudità che la devastazione delle armi comporta) e il dopo (avvolto da una nebbia che apre spiragli per un nuovo futuro).

Il progetto è abbinato a una raccolta fondi destinata a Save the Children Italia promozionata sui social network.

“Con centinaia di condivisioni e migliaia di visualizzazioni in meno di un’ora il cortometraggio è stato un successo - commenta il regista Ettore Paschetta - sin dal primo anno, quando il progetto aveva confini molto più piccoli, ho cercato di abbinare il video alla tematica sociale più importante dell’anno: nel 2022 non potevamo che pensare alla guerra, lanciando il nostro grido di pace per la fine delle ostilità in Ucraina e nel resto del mondo”.

Irene Fissore, Presidente di RacconigiEventi si ritiene soddisfatta del risultato: “Ho lanciato ad Ettore l’idea di un flashmob musicale in piazza, ma l’unione del tema pace ci ha permesso di creare qualcosa che rimarrà di certo nella storia di Racconigi”.

Il video è stato realizzato dall’agenzia di comunicazione e video produzioni Ep di Racconigi, in collaborazione e con il patrocinio di RacconigiEventi e il Comune di Racconigi. Oltre alla scala della Reggia (concessa dalla Direzione regionale Musei Piemonte e dalla vicedirettrice del Castello di Racconigi), il filmato è stato girato al salone SOMS, nei viali della località Berroni e nel Palazzo Comunale.