Le poesie in musica di Gianmaria Testa in una riuscita serata alla Fondazione Mirafiore [FOTO E VIDEO]

Un affettuoso ricordo sulle note di alcune delle più belle canzoni di Gianmaria Testa, il cantautore cuneese scomparso nel 2016, quello andato in scena nello spettacolo tenutosi sabato 17 dicembre alla Fondazione Mirafiore di Tenuta Fontanafredda, a Serralunga d’Alba.



Una serata che ha avuto come protagonista la cantautrice ligure Giua, chitarra e voce, accompagnata da tanti altri amici quali Claudio Dadone, urologo e ben conosciuto come chitarrista di Paolo Conte, Filippo Bessone, già Trelilu, Walter Porro, tastiere, Luca Ghielmetti, farmacista chitarrista, con la passione per Brassens e affini.

A condurre la serata, Paola Farinetti, che dell’artista originario di Cavallermaggiore era moglie e produttrice, e che ha dato lettura di un brano tratto dal libro del cantautore intitolato "Dall'altra parte del mare".

A seguire il racconto della serata nelle interviste di Paolo Ciliutti.

