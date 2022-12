Manta, recuperati caprioli lungo la Strada Provinciale 589

Nei giorni scorsi la Polizia locale faunistico ambientale della Provincia ha effettuato a Manta il recupero di alcuni caprioli che erano penetrati in un recinto lungo la strada provinciale 589 dei laghi di Avigliana.

Gli animali rappresentavano un pericolo per l’incolumità pubblica e per il traffico stradale. Uno di essi, dopo essere stato catturato, è stato rimesso in libertà in una zona di ripopolamento del comprensorio Alpino Ca Cn 2 Valle Varaita.

L’operazione si è svolta in collaborazione coi Carabinieri forestali del Comando Stazione di Saluzzo, il Servizio veterinario dell’Asl Cn 1 e lo stesso Comprensorio Alpino Ca Cn2.

Il consigliere provinciale delegato Silvano Dovetta: “Prosegue l’attività di controllo e tutela faunistico-ambientale portato avanti con passione dei nostri agenti di polizia locale, nonostante l’esiguità di forze. La loro presenza rappresenta un presidio importante sul territorio per un riequiilibrio della fauna selvatica e la tutela della sicurezza di tutti”.